Banky letos dividendy nevyplatí. KB a Moneta jsou silně kapitalizované

Guvernér ČNB včera oznámil, že „silné doporučení“ týkající se zdržení výplaty dividend u českých bank je platné až do konce letošního roku. Některé banky by se k výplatě dividend mohly vrátit v příštím roce v závislosti na jejich kapitálové vybavenosti a celkovém ekonomickém vývoji.Toto prohlášení je více méně v souladu s očekáváním, i když panovaly určité naděje, že by se banky mohly k výplatě dividend vrátit již ve 4Q20. Jak Komerční banka , tak i Moneta jsou silně kapitalizované, zejména Komerční banka má výrazný nadbytek kapitálu.