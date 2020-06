Gottlieb: V některých částech USA by se mohla nákaza brzy vymknout kontrole

Počet nově nakažených nemocí Covid-19 USA se denně pohybuje dlouhodobě kolem 20 000 případů.Podle bývalého komisaře Food and Drug Administation Dr. Scotta Gottlieba se šíření nákazy v některých částech USA jako jsou Arizona, Houston, Austin, Florida a některých dalších pohybuje na hraně možné ztráty kontroly. Podle Gottlieba jim zbývá týden nebo dva, aby učinily patřičná opatření , která by vrátila kontrolu situace do rukou úřadů.Počty případů v podstatě kontinuálně narůstají od Memorial Day ve státech Arizona, Texas, Florida, Alabama, Florida, Arkansas a některých dalších. Naplnění nemocničních kapacit se v některých státech blíží svým limitům. Například Arizona hlásí naplnění 85% kapacit.Podle Gottlieba se přirozeně počítalo s růstem počtu nakažených při rušení restriktivních opatření v mnoha státech , ale vykazovaná čísla tato očekávání překračují. Některé státy uvolnily restrikce zřejmě příliš agresivním způsobem a nyní se bude zvažovat, zda se část restrikcí opětovně nevrátí do provozu.Podle posledních statistik se v USA nakazilo již přes 2,18 miliónu osob a nemoci podlehlo přes 118 000 osob.