Obavy z viru a vývoje světového obchodu ustoupily do pozadí

Evropská centrální banka (ECB) a Německo představily nové stimulační plány, což svědčilo rizikovým aktivům

Jsme pozitivní ohledně vývoje klíčových komodit zjm. mědi, zlata a kukuřice, zlepšuje se také výhled na vývoj ropy

Rizikový apetit investorů byl opět podpořen novými stimuly, které vyhlásila ECB a německá vláda. Bezprecedentní fiskální a monetární podpora spolu se stabilním uvolňováním vládních omezení přesvědčila investory, že to nejhorší máme za sebou. Zdá se, že globální zotavení prozatím není ohroženo ani zprávami o šíření Covidu-19 v řadě rozvíjejících se zemí ani sociálními nepokoji v USA. Dokonce i v Brazílii, která je pandemií v současnosti postižena pravděpodobně nejvíce, se trhy v posledních týdnech vyvíjely obzvlášť dobře. I tady šíření viru začíná zpomalovat a ačkoliv je počet infikovaných stále vysoký, květnová data vykázala známky ekonomického zotavení.

Přesto zůstáváme opatrní. Nadále trpělivě čekáme na obchodní výsledky firem ve druhém čtvrtletí, které napoví, jak firmy koronakrizi ustály. Čtyřprocentní korekce ze čtvrtku minulého týdne dává tušit nejistotu investorů, kterým se prudký nárůst cen akcií v uplynulých týdnech příliš nepozdává.

Sociální nepokoje v USA mají na trhy zatím omezený dopad

Stále je těžké posoudit, jaké politické a ekonomické důsledky můžeme očekávat. Je možné, že šance prezidenta Trumpa na znovuzvolení budou oslabeny, protože voliči by jednak mohli nesouhlasit s použitím násilí proti demonstrantům a jednak by mohli začít pochybovat o jeho schopnostech krizového řízení. Současně by však více Američanů mohlo Trumpa oceňovat jako obhájce práva a pořádku.

Protesty můžou mít dopad rovněž na obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Trump se bude nyní pravděpodobně muset soustředit na domácí bezpečnostní situaci, čímž se snižuje riziko dalšího zhoršení vztahů s Čínou. Minulé týdny byly v tomto ohledu relativně klidné. Kombinace hluboké hospodářské krize a nestabilní politické situace může Trumpa naopak přesvědčit o nutnosti použít Čínu jako obětního beránka.

Důvěryhodná kombinace monetární a fiskální politiky

Pozornost investorů se stále upírá na uvolňování vládních omezení a na počáteční známky ekonomického oživení. V této souvislosti bychom měli zmínit překvapivý pokles nezaměstnanosti v USA a nárůst důvěry francouzských firem. Investoři navíc získali důvěru ve schopnost politiků a centrálních bankéřů minimalizovat či dokonce zabránit trvalým systémovým škodám způsobených pandemií. Je to díky tomu, že ECB oznámila vyšší než očekávanou podporu v rámci podpůrného programu PEPP. Německá vláda navíc oznámila zavedení nového balíčku fiskálních stimulů ve výši 3,6 % HDP. Ochota ECB zaujmout atypicky preventivní postoj a zvrat v německé fiskální politice vytvářejí důvěryhodnou kombinaci fiskální a monetární politiky pro boj s dopady koronakrize.

Podpůrné stimuly a zlepšení některých makroekonomických ukazatelů prozatím vykompenzovaly nárůst politického napětí mezi USA a Čínou stejně jako nedávné zrychlení šíření viru v Chile a Jižní Africe. Zamezení šíření viru může být v těchto dvou zemích obtížnější vzhledem k blížící se zimě na jižní polokouli.

Zlepšili jsme náš výhled na vývoj ropy

Komodity od konce března za ostatními rizikovými aktivy zaostávaly především kvůli nedostatku skladových kapacit pro ropu. Výhled se však v posledních týdnech zlepšil díky dohodě OPEC+ o snížení produkce ropy. Věříme, že všechny země budou tuto dohodu respektovat.

Vývoj ceny zlata bude nadále profitovat z monetárních stimulů, hledání bezpečného přístavu vzhledem k obavám ze zhoršení americko-čínských obchodních vztahů a hrozící druhé vlny pandemie, přispívá také oživení poptávky po špercích v Číně a Indii. Měď bude těžit z oživení sektoru čínské infrastruktury a stavebnictví.

Zdroj: NN Investment Partners