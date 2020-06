Evropská rada začne projednávat záchranný fond Evropské unie (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí dneška i celého týdne bude jednání Evropské rady o návrhu záchranného fondu EU na podporu ekonomiky . Ten počítá až s 750 mld. EUR pro členské země unie, ale obsahuje řadu sporných bodů. Hlavní otázkou je zdroj financování a podmínky přerozdělení. Neočekáváme tak, že by mělo dojít k dohodě, ale spíše k vymezení pozic jednotlivých zemí. Polský průmysl dnes ukáže, jak mohlo vypadat květnové oživení v průmyslu i u nás.

Dnes bude hlavní události dlouho očekávané jednání Evropské rady. Jediným tématem na programu je záchranný fond na podporu ekonomiky. Vzhledem k rozdílným názorům jednotlivých členů nepředpokládáme, že by mělo dojít k dohodě. Dnešní jednání tak odstartuje dlouhý letní maraton summitů a schůzí. Záchranný fond je totiž spojen s rozpočtovým rámcem unie pro roky 2021-27 a vyžaduje tak jednomyslné schválení všemi členskými zeměmi a Evropským parlamentem. Největší odpor očekáváme od Rakouska, Nizozemska, Dánska a Švédska, kteří by byly v aktuálním návrhu čistými plátci a budou pravděpodobně tlačit ostatní státy k úpravám podmínek fiskálních transferů. Dalším sporným tématem je zavedení některých celounijních daní, které by zvýšily celkové příjmy. Toto téma již narazilo v minulosti při diskuzích o jednotné korporátní či digitální dani.