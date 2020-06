TRON 4.0 a nejnovější vylepšení jeho protokolu

K Ethereu, Cardanu a mnoha dalším kryptoměnám, které poslední dobou přidávají novinku za novinkou, se přidává i známá kryptoměna TRON. Ta oznámila přechod na TRON 4.0, který představuje konec fáze Odyssey a počátek éry s názvem Great Voyage. V dnešním videu se proto zaměříme přesně na toto blížící se vylepšení.

TRON 4.0

O jaká vylepšení se tedy jedná? V první řadě o novinku, kterou přinesla společnost TRONZ Foundation, která pracuje na vylepšeních ekosystému TRONu. Ta totiž připravila implementaci ZK-Snarks do blockchainu TRONu. Podle jejich vyjádření se tak bude jednat o první privacy platformu poháněnou smart kontrakty. Neznamená to však, že se transakce na TRONu stanou plně anonymní a že TRX bude nově privacy coinem. TRON se totiž snaží být v souladu s přibývající legislativou, a tak se to jejich nativního coinu zas až tolik nedotkne. Všichni vývojáři tokenů TRC-20 standardu však dostanou možnost implementovat tzv. TRONZ Smart Contract Privacy Protocol, který jim umožní využívat shielded transakce.

Nevíš si rady s nákupem kryptoměn? Mrkni na náš návod zde.

Mimo to nás čeká změna mechanismu konsenzu, kterým nově bude dvouvrstvý TPOS. Také bude snížen čas na potvrzení bloku z 57 na 3 vteřiny a možnost cross-chain potvrzování transakcí. Právě interoperabilita napříč ekosystémem TRONu je potom jedním z cílů pro éru Great Voyage. Mimo to chtějí na svou platformu přilákat více větších společností, pro které mají nově připravená nová přizpůsobitelná řešení.

A jak se vlastně dá na kryptoměnách vydělat? Čti článek, kde Ti nastíníme různé možnosti.