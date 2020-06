Per rollam valná hromada O2 schválila klíčové body včetně odměny akcionářům

Valná hromada per rollam akcionářů tuzemského telekomunikačního lídra O2 v rámci dnešních oficiálních výsledků potvrdila potřebný počet souhlasných stanovisek akcionářů tak, aby prvních 8 navržených bodů včetně rozdělení emisního ážia jako "dodatku k zálohou uvolněné dividendě" (celkem tedy 17 Kč plus 4 Kč na akcii) bylo oficiálně odsouhlaseno. Již 19. května přitom bylo dosaženo potřebné podpory i pro zbývající body hlasování. Kvůli mimořádným koronavirovým opatřením se letos valná hromada O2 neuskutečňuje prezenčně, ale v takzvané formě per rollam. Podrobnosti zde, průběh hlasování je denně aktualizován na adrese: https://www.per-rollam.cz/o2/. "Finální výsledky zveřejníme 18. června," uvedl pro Patria.cz manažer pro vztahy k investorům O2 Jakub Hampl.

O2 dnes potvrdila, že per rollam valná hromada přijala usnesení ke všem bodům prvního kola hlasování: Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti, určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020, opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti, schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a volba člena výboru pro audit. Přehled přijatých usnesení a výsledky hlasování k jednotlivým bodům naleznete na internetových stránkách společnosti.

Již z průběhu hlasování per rollam ke dni 18. května 2020 k času 17:00:01 vyplývala dostatečná podpora hlasujících akcionářů taková, aby bylo možno všech 8 bodů považovat za schválené. Dostatečná podpora byla vyslovena k témuž datu také pro zbývající body.

Představenstvo O2 již 30. 3. 2020 rozhodlo pro případ nemožnosti konat valnou hromadu dne 16. 4. 2020 o výplatě záloh na zisk společnosti za rok 2019 ve výši 17 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč a ve výši 170 Kč před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 100 Kč se splatností záloh dne 6. 5. 2020, s termínem ukončením výplaty záloh dne 6. 5. 2023 a rozhodným dnem pro výplatu Záloh dne 6. 4. 2020. V rámci per rollam valné hromady bude po zveřejnění finálních výsledků platné také rozdělení emisního ážia ve výši 4 Kč, respektive 40 Kč na akcii, analogicky výplatě zálohy na dividendu. Rozhodným dnem byl 23. 5. 2020 - exdate titulu na pražské burze tedy vycházel na 21. 5. 2020. Částka určená k výplatě bude splatná dne 22. 6. 2020.

Valná hromada O2 per rollam - opakujeme podrobnosti:

O čem se rozhoduje?

Program rozhodování je prakticky stejný jako měl být na valné hromadě 16. 4. 2020, která se nekonala.

Hlasuje se o návrzích, které předložilo valné hromadě představenstvo.

Kdy hlasování probíhá?

Hlasování bylo spuštěno 11. 5. 2020 a je rozděleno do dvou okruhů. První okruh týkající se bodů 1-8 probíhá od 11. 5. do 17.6. 2020 do 17:00 hod. Druhý okruh týkající se bodů 9-10 probíhá od 11. 5. 2020 do 2. 7. 2020 do 17:00 hod (viz též kapitola III pravidel pro hlasování).

Jaká jsou pravidla pro hlasování?

Základní pravidla hlasování jsou shrnuta v průvodním dopise. Podrobná pravidla jsou součástí oznámení představenstva uveřejněného dne 29. 4. 2020 a pravidel pro hlasování, která byla akcionářům rozeslána 11. 5. 2020.

Jaké dokumenty potřebují akcionáři pro hlasování?