ČEZ Distribuce investuje do svých sítí do roku 2025 přes 83 miliard korun, z toho si digitalizace vyžádá přes 23 miliard korun.

ČEZ Distribuce v následujících letech navyšuje investice do svého distribučního zařízení. V letech 2020 – 2025 investuje do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přesně přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií.