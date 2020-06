Upozornění na podvodné e-maily

Vážení uživatelé aplikace Pohlednice Online,

Česká pošta zaznamenala šíření podvodných e-mailů jménem České pošty z aplikace Pohlednice Online. Uživatel obdrží e-mail s potvrzením o přijetí platby a objednávky ve kterém je link na stažení nebezpečného souboru. Link neotevírejte a ani případný stažený soubor.

V předmětu zprávy figuruje název: Pohlednice Online - potvrzení o přijetí platby a objednávky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad podvodného e-mailu:

From: yyyy@seznam.cz>

Sent: Tuesday, June 16, 2020 11:32 AM

To: mobilniaplikace@cpost.cz

Subject: Re: Pohlednice Online - potvrzení o přijetí platby a objednávky

The contract has been updated, please check.

https://send.firefox.com/download/xxxx

Archive password: xxxx

Dobrý den,

děkujeme za využití naší aplikace Pohlednice Online.

Platbu i objednávku jsme v pořádku přijali bez ohledu na status zobrazený v aplikaci a Vaše pohlednice bude vytištěna a odeslána následující pracovní den.

V příloze Vám zasíláme daňový doklad P2019933030 k Vaší objednávce s ID zjlinzjj vytvořené dne 7. 9. 2019 11:32:57.

Pro případné dotazy nebo reklamace využijte e-mail mobilniaplikace@cpost.cz .

Příjemný den,

Vaše Česká pošta

www.pohledniceonline.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a neotevírejte žádné e-mailové zprávy a především přílohy od neznámých zdrojů nebo vložených odkazů.