Polská ekonomika letos podle vlády klesne maximálně o pět procent

Polská ekonomika letos v důsledku koronavirové krize klesne maximálně o pět procent. Agentuře PAP to dnes řekl polský ministr financí Tadeusz Koscinski. Předpověděl rovněž, že v příštím roce ekonomika vzroste o čtyři až pět procent.



Polská vicepremiérka Jadwiga Emilewiczová v rozhovoru s agenturou Reuters letošní pokles ekonomiky odhadla na 4,3 procenta. Prohlásila rovněž, že vláda hodlá ekonomiku oživit spíše investicemi než spotřebou a že se nebudou zvyšovat daně. Uvedla také, že v Polsku nebude zapotřebí zavést zápornou úrokovou sazbu.



Polská centrální banka koncem května překvapivě snížila svou základní úrokovou sazbu na pouhých 0,1 procenta z předchozích 0,5 procenta. Snižování úroků sice pomáhá spotřebitelům a podnikům, má však negativní vliv na zisky bankovních společností.





"Je do dozajista velká výzva pro bankovní sektor, který hraje významnou roli v boji s dopady pandemie," uvedla vicepremiérka. "Záporné úrokové sazby znamenají hrozbu pro zabezpečení kapitálu. Dnes, a doufám, že ani nikdy v budoucnosti, nebude takovéto opatření zapotřebí," dodala. ČNB ) v květnu snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Zároveň předpověděla, že česká ekonomika letos klesne o osm procent. Guvernér ČNB Jiří Rusnok tento týden uvedl, že další snížení úrokových sazeb v Česku by mohlo podkopat příjmy i stabilitu tuzemského finančního sektoru, který je klíčový pro dodávání likvidity do reálné ekonomiky