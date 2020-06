Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

Vývoj epidemiologické situace v České republice zůstává ve většině regionů i nadále příznivý. Pracovní skupina pro rozvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví proto doporučila další rozvolnění. Dojde kromě vybraných regionů ke zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, k navýšení kapacity pro konání hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u zařízení stravovacích služeb. Mimořádná opatření se přesouvají na regionální úroveň.

Již od 1. července nastane díky příznivé epidemiologické situaci dlouho očekávané zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni. Povinnost nošení roušek tak zůstane výhradně v lokálních ohniscích, abychom předešli dalšímu šíření nákazy. „S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci uvolňujeme plošná opatření a posouváme je na lokální úroveň. Pokud k 1. červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19. Budeme průběžně situaci v regionech vyhodnocovat a v případě, že se někde zvýší počet případů, místní hygiena přijme v dané lokalitě nezbytná opatření tak, aby situace v ČR zůstala pod kontrolou jako doposud,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné nošení roušky přes nos a ústa při jízdě v taxislužbě, na vnitřních hromadných akcích, na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiné osoby, v prostorech kin, v divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, v prostorech zdravotních a sociálních zařízení. Ochranu nosu a úst budou mít dále povinnou zaměstnanci služeb péče o tělo např. kadeřníci/e, dále zaměstnanci zařízení stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu s klienty na vzdálenost do 1,5 metru a bez jiné ochrany, např. bariéry z plexiskla na pultu.

Další významnou změnou s počátkem července je také povolení provozu zařízení stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00 hodinou a možnost konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu. I v tomto případě by se povolení pravděpodobně netýkalo lokálních ohnisek nákazy. „V místech se zvýšeným výskytem osob nakažených onemocněním covid-19 ponecháme nynější epidemiologická opatření. Za současné situace by se tak stalo v Praze a v okrese Karviná, ale uvidíme, jaký bude vývoj v dalším týdnu. Průběžně budeme situaci vyhodnocovat a s dostatečným předstihem budeme informovat o tom, kterých regionů se budou omezení týkat,“ uvedla Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR.

Některé výrazné změny nastanou i v nejbližších dnech. Od pondělka 22. června se navyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob, povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Provozy se tak navrátí ke svému běžnému provozu. „I nadále je však nezbytné myslet v místech se zvýšenou koncentrací osob na důslednou hygienu rukou a zejména dodržování bezpečných rozestupů, to však již nebude povinné, ale na úrovni doporučení,“ zdůraznil Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření při MZČR.

Další důležitou změnou od pondělí 22. června je povolení veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas. „V případě větších akcí je nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod apod.) a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, např. přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu případně jinou formou. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět,“ upřesnil podmínky Rastislav Maďar. Dále platí, že pro sportovní stadiony bude zachován dosavadního limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále bude obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka.

Příznivé změny nastávají i pro lázeňský sektor. Od 22. června se ruší opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

Změny čekají také studenty. U přijímacích zkoušek na vysoké školy budou moci za podmínky nošení roušky od 19. června sedět ve vzdálenosti bližší než 2 metry. Dobré zprávy přináší mimořádné opatření také pro všechny žáky – na konci školního roku si budou moci osobně přijít pro vysvědčení.

„I přesto, že se chystáme významně rozvolnit plošná protiepidemická opatření, chtěl bych na všechny apelovat, aby se i nadále vyhýbali místům se zvýšenou koncentrací osob, dodržovali hygienu rukou a pokud se necítí zdravotně dobře, aby zůstali doma a vyhledali pomoc lékaře či se obrátili na příslušnou krajskou hygienickou stanici,“ uzavřel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

