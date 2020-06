Oživení tvaru K a D

Ohledně dalšího vývoje ekonomiky se používá řada zkratek – oživení tvaru V, W, L či třeba U. Ekonom Peter Atwater ale na stránkách Financial Times používá písmeno v této souvislosti nezvyklé. Je jím K, které má poukazovat na to, že současné ekonomické dění prohlubuje rozdíly mezi různými částmi společnosti.



„Pro řadu velkých podniků se pandemie COVID-19 nezdá být ničím víc než škobrtnutím na cestě za jejich ještě větší dominancí,“ píše ekonom. Podle něj likvidita poskytnutá centrálními bankami a nadšení investorů pomohly ceně jejich akcií, které se zejména u některých technologických firem dostaly na nová maxima. Na druhou stranu přinesla pandemie konec pro některé tradiční firmy v maloobchodu. V korporátním sektoru tedy probíhá oživení tvaru K, kde se někomu daří ještě lépe než dříve a někomu naopak mnohem hůř.





Podobné to je na straně domácností. Pro ty, kteří jsou schopni pracovat z domova, a samozřejmě pro ty nejbohatší, je pandemie jen nepříjemností. Nicméně ti, kteří z domova pracovat nemohou, a týká se jich velký počet ztracených pracovních míst , vnímají situaci úplně jinak. Podle ekonoma můžeme tvrdit, že takový vývoj není ničím novým a podobné to bylo například po krizi roku 2008. Dnes je ale podle něj situace extrémnější.U podniků se v případě neúspěchu používá standardní proces bankrotu , ale u lidí celá věc ústí v beznaděj. V USA se podle ekonoma projevuje zejména v komunitě Afroameričanů a následně v jejich protestech, které zažehla smrt George Floyda. Ekonom k tomu dodává, že ke svému konci se blíží řada programů mimořádné vládní pomoci, na druhou stranu trhy počítají s oživením ve tvaru V. Politici by tak měli vzít v úvahu to, jak rozdělné Spojené státy jsou, protože oživení tvaru K by se mohlo přeměnit na L.V odlehčenějším duchu píše Sarah Kliff na stránkách The New York Times o tom, že současné oživení v USA táhnou dentisté. V této souvislosti bychom tak mohli hovořit o oživení „D“. Betsey Stevenson z University of Michigan poukazuje na to, že podnikatelský model dentistů pandemie nijak nezměnila, není s ním i nadále nic špatně. Jde jen o to, jak rychle se budou vracet zákazníci. V březnu a dubnu toto odvětví propustilo asi polovinu zaměstnanců a významně přispělo k poklesu aktivity v sektoru zdravotní péče. A nyní jsou ordinace zubních lékařů indikátorem toho, jak rychle se věci vrací k normálu.Federální data z minulého týdne podle NYT ukazují, že v květnu se zaměstnanost v sektoru zvýšila o čtvrt milionu, což je 10 % nově vytvořených pracovních míst USA . NYT ovšem dodává, že množství pacientů, kteří nyní navštěvují dentisty, je zhruba na polovině stavu před pandemií, přestože vláda svou finanční podporou jejich odvětví významně pomohla. Příčinou mohou být podle NYT obavy z nákazy v ordinaci.Zdroj: Financial Times, The New York Times