Český respirátor vyvinutý během pandemie koronaviru získal evropskou certifikaci

17.6. 2020 Publikováno: Autor: Odbor komunikace



Otevírají se mu tak evropské i světové trhy, zaujal už mimo jiné NATO či americké námořnictvo Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

„Úspěch ryze českého respirátoru, na kterém se podílela celá řada tuzemských subjektů, mě nesmírně těší. Opět se ukázalo, že česká inovativní řešení mají světový potenciál a že umíme být nápadití a soběstační i ve vypjatých situacích. Ukazuje se také, že má velký význam adresná a rychlá pomoc, 3D tisk respirátoru jsme podpořili z programu Czech Rise Up, který jsme na MPO v rekordně krátkém čase připravili,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Česká maska splňující nejpřísnější parametry FFP3, která prošla plnou evropskou certifikací, je tak v duchu Inovační strategie skvělým příkladem transferu technologií s velkým exportním potenciálem.“

Původní polomasku pro 3D tisk pod názvem CIIRC RP95-3D během jediného březnového týdne navrhli odborníci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Reagovali tak na nedostatek osobních zdravotních prostředků při pandemii koronaviru.

„Na ČVUT jsme chtěli s krizí, kterou v celém světě vyvolal koronavirus, pomoci. Naši odborníci tak přišli s mnoha nápady, které pomohly široké veřejnosti. Ať už se jedná o unikátní plicní ventilátor CoroVent, pipetovací roboty pro testování vzorků na COVID-19, výrobu dezinfekce či službu pro dobrovolné kurýry,“ říká rektor ČVUT Vojtěch Petráček a dodává: „Klíčovou roli, kdy se spojily vědecké, státní i firemní síly, s dopadem na celý svět, sehrál CoroVent, Covmask a respirátor CIIRC.”

Data nezbytná pro 3D výrobu respirátoru poskytla ČVUT na základě volné licence všem majitelům potřebného zařízení pro 3D tisk. Dostupná jsou na webu na adrese https://rp95.cz/ . Dosud si soubory stáhla téměř stovka institucí či firem z více než třiceti zemích světa. Má je tak například největší nemocnice zaměřená na klinický výzkum Mayo Clinic. Navíc univerzálnost řešení a rychlost vývoje masky ocenilo i americké námořnictvo.

„Naši vědci využili nejmodernější technologie, které máme k dispozici díky zapojení do mezinárodního centra RICAIP, ukázali svůj um a vyvinuli výrobek, jehož data pro 3D tisk dali bezplatně k dispozici celému světu. Další vývoj jsme přesunuli na spin-off společnost TRIX Connections, díky čemuž se paralelně podařilo vyvinout masku pro sériovou výrobu a celý technologický transfer skutečně dotáhnout až do konce,“ říká vědecký ředitel CIIRC ČVUT Vladimír Mařík, jehož instituce stála na samém počátku vývoje masky, a dodává: „Je to poprvé, kdy jsme na našem pracovišti, a možná i v kontextu celé České republiky, svědky tak rychlého a úspěšného transferu výzkumného nápadu z akademického prostředí do reálné výroby.“

Tým vedený start-upem TRIX Connections pokračoval v aktivitách dál: ve spolupráci s konsorciem výrobních firem v čele s výzkumně-vývojovým pracovištěm CARDAM zhotovil ochrannou polomasku RP95-M. A to tak, aby ji bylo možné dodávat na český i zahraniční trh v sériové výrobě. „Nová podoba polomasky, respirátoru, je příkladem propojení vědy, průmyslu a pomoci státu. Ukazuje, že technologický transfer je možný a funkční i v obrovské rychlosti. Věříme, že náš projekt inspiruje další výzkumné týmy, bude jim motivací pro to, jak zlepšit spolupráci v budoucnu,“ říká Jaroslav Lískovec ze start-upu TRIX Connections a dodává: „Už teď evidujeme velkou poptávku i ze zahraničí, díky masce jsme se stali registrovaným start-upem pro možné zajištění pomůcek NATO.“

Polomaska se vyrábí metodou vstřikování plastů. „Technologicky náročná příprava forem byla dokončena během několika týdnů, celou výrobní logistiku jsme připravili během jednoho měsíce. Výroba začala po Velikonocích, následně jsme dodali prvních pět tisíc masek Ministerstvu zdravotnictví v režimu zrychlené certifikace. A přesně před týdnem, tedy 10. června 2020, respirátor získal plnou evropskou certifikaci podle normy EN 140:1999/AC:1999,“ říká jednatel společnosti CARDAM Ondřej Kurkin a dodává: „V praxi to znamená, že polomaska RP95-M s vyměnitelným filtrem P3 splňuje stejný či vyšší stupeň ochrany jako respirátor filtrační třídy FFP3, což samozřejmě přináší i větší uplatnění na evropských a světových trzích.“

Respirátor RP95-M se tak stal jedním z mála ochranných prostředků vyvinutých v reakci na koronavirovou krizi, který takto uspěl. Certifikace se uznává nejen v Evropské unii, ale v řadě dalších zemí světa. Naplňuje se tak další nezbytný předpoklad pro export polomasky za hranice České republiky. Český výrobek se tak může dostat ke zdravotníkům a dalším pracovníkům na různých místech, používat ho přitom lze opakovaně, a to díky ověřeným postupům pro sterilizaci a dezinfekci.

„Podobné projekty jsou důkazem, že podpora inovací má obrovský význam. A že jsme se na novou situaci v době pandemie dokázali adaptovat a aktivně přitom vyhledávat a spojovat vhodné partnery, nápady a technologie i poskytovat potřebnou nejen finanční podporu z různých programů,“ říká koordinátor Inovační strategie MPO Robin Čumpelík. Mimo jiné se jednalo o už zmiňovaný program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19. Pomohl českému průmyslu a ekonomice zavádět inovace do praxe, stavět na přidané hodnotě a globálně spolupracovat. Nyní MPO chystá Czech Rise Up 2.0 na podporu využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení v kontextu s koronavirem. A to proto, aby ČR byla připravena na případnou další vlnu pandemie.