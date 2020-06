Zahrada nemusí být jen trávník. Vytvořte z ní další pokoj

Češi jsou nejen národem milovníků piva , ale také zahrádkářů. Někteří využili nařízeného home office k rekonstrukcím nemovitostí , jiní se pustili do zvelebování zahrádek. Jenže i úprava zahrady může být finančně náročná a vyžaduje větší obnos peněz. Věděli jste, že vám s renovací zahrady může pomoci i stavebko ?

Jestliže máte zahradu u svého domu, lze ji vnímat jako velký zelený pokoj. Trendem poslední doby jsou i byty s předzahrádkami v přízemí bytových domů. Existuje řada menších či větších úprav, díky kterým je možné zahrádku či předzahrádku pozvednout na vyšší úroveň. Na první pohled se to nemusí zdát, ale i stavební úpravy na zahradě mohou být finančně nákladné. Obzvlášť zásahy jako zarovnání terénu, dlažba či stavba kůlny mohou být výraznou položkou v rodinném rozpočtu .

Vyplatí se myslet dopředu

Ať už plánujete jen vysazení stromu, či chcete přestavět svou zahradu z gruntu, vždy si dobře promyslete, co budete v následujících letech na zahradě měnit a k čemu ji budete využívat. Důležité je, abyste své dosavadní snažení nezničili během hloubení jezírka nebo výsadby nových borůvkových keřů či anglického trávníku. U větší úpravy zahrady zvažte, zda počáteční rozpočet nenavýšit zhruba

Přestože co Čech, to kutil a improvizátor, vyplatí se nejen při větších stavebních úpravách svěřit se do rukou zahradního architekta. Ten vám nejen pomůže navrhnout vysněnou zelenou oázu, ale promyslí ji tak, aby dobře vypadala i fungovala.