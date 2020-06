Krátké zprávy: O2, Vodafone a 5G; Kofola; Avast

Kofola včera na virtuální konferenci Erste potvrdila výhled EIBTDA zisku na letošní rok na úrovni 900 mil. Kč plus mínus 10% s tím, že květen a začátek června jsou v segmentu HoReCa zatím lepší než čekala v dubnu. Ceny na trzích jsou podle CFO stabilní, nevidí ani například zhoršování v pracovním kapitálu. Firma potvrdila i svoje dřívější výhledy na zadlužení (pravděpodobně bude nad požadavky bank ve 2-3Q, pod požadavek by se mohlo snížit ve 4Q) a to, že o případné dividendě bude rozhodovat až valná hromada po konci úvěrového moratoria.