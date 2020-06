Investoři se stále více bojí druhé vlny covidu, ropa zlevňuje. Růst cen pohonných hmot v ČR se tak chýlí ke konci, řidiče patrně čeká nejlevnější léto za skoro dvacet let - za cestu do Chorvatska a zpět ušetří skoro 1000 Kč

Počet nakažených „pekingskou variantou“ onemocnění covid-19 se přehoupl přes 150 a úřady od včerejška v postižených oblastech čínské metropole uzavřely školy. Nákaza už ochromila také letecký provoz v Pekingu, když včera bylo zrušeno zhruba sedmdesát procent plánovaných odletů. Nová vlna nákazy se objevila také v Japonsku a na Novém Zélandu.

Obchodníci s ropou se tak obávají, že v důsledku další vlny nákazy dojde k opětovnému poklesu světové poptávky po strategické surovině. Ostatně zrušení podstatné části letů z Pekingu je výstrahou, kterou vnímají zvláště citlivě. Letecká doprava je pochopitelně klíčovým hybatelem globální poptávky po ropě.

Cena ropy Brent tak klesla ze svého červnového maxima nad 43,30 dolaru a prodává se nyní za zhruba 40,60 dolaru za barel. Přesto však ropa od začátku června získala na své ceně více než dvanáct procent. V korunách je však její zdražení pouze třetinové. V české měně si kvůli jejímu posílení vůči dolaru barel Brentu od začátku června připisuje zatím jen něco přes čtyři procenta.

Znatelné zdražení pohonných hmot v ČR z uplynulých sedmi dní tak v nadcházejícím týdnu zvolní. Za poslední týden benzín Natural 95 zdražil o 25 haléřů na cenu 26,73 koruny, zatímco nafta přidala dvacet haléřů a stojí 26,43 koruny. Zdražení ropy na světových trzích není takové, aby opodstatnilo tyto cenové nárůsty pohonných hmot v ČR. To znamená, že tuzemské čerpací stanice ve světle opětovně zesílené poptávky, důsledku návratu ekonomiky k běžnému provozu, navyšují své marže. Řada čerpacích stanic během vrcholné fáze koronakrize „krvácela“ a potřebuje se nyní finančně zahojit.

Silný konkurenční tlak, jemuž tuzemští čerpadláři čelí, jim nedovolí dále svoji marži takto markantně navyšovat, takže pokud nedojde k obnovení cenového růstu ropy, do konce června zdražování pohonných hmot ustane. V příštím týdnu tak lze očekávat růst cen kolem deseti haléřů na litr, avšak se začátkem prázdnin by měly jak benzín, tak nafta stále stát méně než 27 korun za litr. O prázdninách nelze vyloučit pokles cen hlouběji pod úroveň 27 korun, zejména pokud se druhou vlnu nákazy nepodaří potlačit.

A jak to bude s pohonnými hmotami přes léto? V médiích se často objevuje informace, že pohonné hmoty v ČR jsou přes léto pravidelně dražší. Nejeden řidič si pak pomyslí cosi v tom smyslu, že čerpadláři se nestoudně „pakují“ na jeho jízdě za zaslouženým odpočinkem na chalupu či dovolenou. Intuitivně by to dávalo smysl: v létě přece vrcholí motoristická sezóna, takže čerpací stanice nemají o zákazníky nouzi, a mohou si tak dovolit navýšit marži.

Čísla však něco takového neukazují. Mnohem podstatnější pro cenotvorbu pohonných hmot je totiž vývoj na světovém trhu s ropou či kurs koruny. Tyto veličiny se vyvíjí do značné míry bez ohledu na to, zda je v Česku zrovna hlavní motoristická sezóna a sezóna dovolených.

Z výpočtu na základě denních údajů o ceně pohonných hmot, které zpracovává společnost CCS, plyne, že v letech 2010 až 2019 byla například průměrná cena litru benzínu Natural 95 v pěti letech vyšší před prázdninami než pak o prázdninách. Ve dvou předprázdninových měsících, tj. v květnu a červnu, byl benzín v průměru dražší než pak v červenci a srpnu v letech 2010, 2011, 2012, 2017 a 2019 (viz graf níže). V těchto letech tedy benzín před léto zlevnil.

V pěti zbývajících letech, tj. 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018 tomu ale bylo naopak a benzín Natural 95 vyšel opravdu průměrně dráž o prázdninových měsících než v květnu a červnu.

Žádná pravidelnost tedy neexistuje.

Možná, že za udržováním mýtu i tak stojí dovolené. Řidiči v létě často přesedlávají ze služebních vozů do svých vlastních. Pohonné hmoty tedy neplatí za firemní peníze, ale ze svého. Více než v jiných částech roku proto sledují cenu, jsou na ni citlivější a subjektivně jim zřejmě proto připadá vyšší.

Každopádně letos tuzemské řidiče čeká velmi levné léto. Rozhodně nelze vyloučit, že po celé léto budou ceny jak benzínu, tak nafty v pásmu od 26 do 27 korun za litr. V souhrnu by tak paliva byla levnější dokonce i než v letní sezóně krizového roku 2009, kdy kvůli tehdejšímu ochabnutí globální poptávky, se cena nafty pohybovala převážně rovněž v pásmu od 26 až 27 korun za litr, ovšem cena benzínu kolísala převážně v rozmezí od 28 do 29 korun. V souhrnu tak letošní léto bude pro motoristy pravděpodobně nejlevnější za posledních skoro dvacet let.

Benzín je tradičně levnější v Polsku, ovšem v dalších okolních zemích vyjde v průměru dráž, a to včetně Slovenska, Rakouska či Maďarska. To samé lze v současnosti říci o naftě. Benzín je momentálně levnější než v ČR ze zemí EU pouze v Litvě, v Bulharsku, v Rumunsku a ve zmíněném Polsku. Nafta je navíc kromě zmiňovaných zemí levnější v Lucembursku, v Andoře a na Kypru.

Pohonné hmoty jsou tradičně dražší než v ČR také v Chorvatsku. I tak však cesta automobilem do Chorvatska vyjde letos v létě o zhruba 400 korun levněji než v létě před rokem, cestuje-li motorista ve vozu s benzínovým pohonem a se spotřebou kolem pěti litrů na sto kilometrů. Na cestě z Chorvatska zpět do ČR ušetří oproti loňsku zhruba 500 korun.