Sentiment narušuje rostoucí počet případů nákazy COVID-19

Ministerstvo spravedlnosti USA navrhlo kongresu snížení zákonné ochrany, jež byla garantována technologickým společnostem jako je Facebook či Google z právních důsledků obsahu, jež uživatelé platforem těchto firem publikovali. Firmy by byly za obsah zodpovědné a musely by povinně hlídat zákonnost obsahu. USA na druhé straně odstoupily z vyjednávání s evropskými státy ohledně zavádění digitální daně, jelikož nepanovala shoda ani na menších detailech, což podle interpretace zvyšuje možnost americké odvety (např. ve formě cel) na státy, jež tuto daň zavedou. To by se týkalo případně i ČR, jež plánuje 5% daň od roku 2021.