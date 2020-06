Vstup investora do Dynama je potvrzen

17.6. 2020 | Valná hromada akciové společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE svým dnešním hlasováním potvrdila naplnění dohody o vzájemném partnerství v pardubickém hokeji mezi městem Pardubice a investorem Petrem Dědkem, a to tak, že odsouhlasila jeho majoritní vstup. Tímto krokem byl vytvořen jeden z pilířů očekávané finanční stability pro extraligový hokejový klub na nejméně 15 let, přičemž právo opce dává každé ze smluvních stran možnost spolupráci prodloužit o dalších 10 let.

"Od samého počátku jsme hledali strategického partnera pro klub a nikoli kupce. Toho jsme v panu Dědkovi našli. Roční rozpočet klubu je zhruba 130 milionů korun. Město podle naší dohody ročně pošle necelých 35 milionů korun, přičemž 17,1 milionu jde do mládežnického hokeje. Na panu Dědkovi je starost o sportovní činnost, ekonomiku, obchod, marketing a management klubu. Ročně pošle do klubu minimálně 15 milionů korun a zbývající prostředky musí sehnat, z reklamy, od sponzorů, partnerů, nebo dát ze svého. My víc nedáme," řekl náměstek primátora Jan Mazuch.

Petr Dědek prokázal vážný zájem o vstup do pardubického hokeje již na sklonku uplynulé sezony, kdy přivedl do klubu lidi, kteří pardubický hokej zachránili před sestupem z extraligy. Politici si přitom dobře uvědomují, že bez extraligového hokeje by multifunkční aréna byla prodělečná. Dvě hokejové plochy by sice byly využívány i nadále, ale hlediště pro 10 000 diváků, sky boxy i zázemí pro catering by byly po většinu roku nevyužité.

"Je fakt, že investice do multifunkční arény, k nimž jsme se zavázali proto, budou možná vyšší, než jsme v nejbližší době plánovali. Ale jsou to investice do městského majetku, nebudou sloužit pouze hokeji a Pardubice tím nijak netratí." dodal náměstek Mazuch.

