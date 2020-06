Summary: Varování od Lufthansy a čísla od Oracle

EVROPA:

Lufthansa

Management německých aerolinek dnes varoval své akcionáře a věřitele, že nebude-li státní pomoc ve výši 9 mld. EUR akcionáři 25. června odsouhlasena, pravděpodobně bude muset požádat soud o ochranu před věřiteli (tedy vyhlásit insolvenci). Vedení se navíc reálně bojí, že hlasování nebude úspěšné, a to z dvou důvodů:

Za prvé, přítomných bude pravděpodobně míň než 50 % hlasů, i když valná hromada bude zasedat virtuálně, a nutná tedy bude 2/3 přítomných zvednutých rukou za „ANO“.

Za druhé, jeden z hlavních investorů Heinz Hermann Thiele, který drží 15 % společnosti, se státní pomocí nesouhlasí a požaduje, aby se našlo alternativní řešení. Jeho slovo tedy bude téměř nemožné převážit.

I když by společnost přišla s novým přístupem, do insolvence by pár dní po hlasování nakonec určitě spadla. Naštěstí však v takovém případě dávají německé zákony stávajícímu managementu 3měsíční lhůtu na vytvoření plánu, jak krizi vyřešit.

Akcie se po odvážném startu vracejí na včerejší zavírací cenu (intraday -5 %).

USA:

Oracle F4Q20

Společnost Oracle nám opět naservírovala neuspokojivé menu slabých výsledků, i když do jisté míry za to může vinit koronavirus uvrhující do chaosu jednotlivé části kuchyně. Dost bylo metafor.

Tržby společnosti sklouzly o 5 % yoy na 10,4 mld. USD při konsensu vyšším o 200 mil. USD. Hrubá marže se zúžila o 50 bps yoy a těsně nedosáhla na predikce, zatímco čistý zisk na akcii situaci alespoň částečně zachránil, když se svým růstem o 3 % yoy na 1,20 USD předběhl predikce o 5 centů. Jediné pozitivum celých výsledků – provozní náklady šly dolů o 5 % yoy.

Hlavní vinu na nedostatečných tržbách nese tento krát divize tradičních licencí Cloud licence, jejíž příjmy sklouzly o 15 % yoy. COVID-19 řádící v odvětvích gastronomie, maloobchodu a transportu přinutil zasažené společnosti šetřit s výdaji na software a IT. Perpetuální předplatné za cloudové služby v divizi Cloud services je samozřejmě lépe chráněno, avšak jeho pomalý růst pozorujeme již notně dlouho a i nyní se protavil jen v +1 % yoy na tržbách.

Výhled na další kvartál je velice opatrný a předpokládá stagnaci tržeb v okolí -1 až +1 % yoy.

Akcie Oracle klesají o 4 %.