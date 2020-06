Evropský automobilový sektor zažívá krušné časy (Komentář)

Evropské sdružení výrobců automobilů dnes zveřejnilo květnové počty registrací nových osobních automobilů, které byly ve srovnání s loňskem zhruba poloviční. Oproti dubnu se vlivem postupného rozvolňování protikoronavirových opatření sice pokles zmírnil, i nadále však zůstává výrazný. Dvouciferným tempem se počty registrací snižovaly ve všech státech Evropské unie a také u všech výrobců. Vyhlídky pro následující období však také nejsou zrovna růžové. Již před koronavirovou krizí se výrobci automobilů, včetně navazujících dodavatelských odvětví, potýkali s celosvětovým nedostatkem poptávky a s přechodem na přísnější emisní limity. Současná situace útlum poptávky pravděpodobně dále urychlí. Nepůjde jen o to, že automobily představují luxusní statek po kterém v době krize poptávka zcela logicky klesá, nýbrž i to, že během karanténních opatření došlo ke změnám, které mohou mít na automobilový průmysl zásadní dopad. Jedná se o stále se rozšiřující trend výkonu práce na dálku, který vede k nižší potřebě i frekvenci se přemisťovat. To může vést k preferenci sdílení automobilů, upřednostnění jiných způsobů dopravy, či jednoduše k pozvolnější obměně stávajících automobilů v důsledku nižšího opotřebení. Vše uvedené však vede k jedinému, k nižší poptávce po automobilech.



Finální čísla Eurostatu potvrdila meziměsíční pokles spotřebitelských cen v květnu o 0,1 %. Meziročně ceny o 0,1 % vzrostly. Jádrová inflace v květnu činila 0,9 %. Za nižším meziročním růstem spotřebitelských cen zatím stojí především nižší ceny pohonných hmot, vliv slabší poptávky lze očekávat stejně jako v ČR až s určitým odstupem.



Koruna během dnešního obchodování žádný významnější impulz neobdržela a pohybovala se v blízkosti hodnot ze závěru včerejšího dne. Trh tak již pravděpodobně vstřebal vyjádření některých centrálních bankéřů, v důsledku nichž upustil od sázek na další snížení úrokových sazeb. I my v důsledku těchto prohlášení měníme naše očekávání ohledně dalšího zasedání ČNB, které se koná 24. června, a počítáme se stabilitou dvoutýdenní repo sazby na současných 0,25 %. Jednoznačný trend dnes nevykazoval ani zbytek regionu, či samotný kurz eura k dolaru. Stejné to bylo i na akciových trzích, kde rostoucí trend z první poloviny týdne nejspíše přerušily znepokojující informace ohledně možného výskytu druhé vlny koronaviru.