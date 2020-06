Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají

Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Tím jim zůstanou ponechané důležité finanční prostředky k překonání těžkého období.

Daň z příjmů

Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července a to do dne podání nebo do dne zaplacení.

Prominutí sankce podle Liberačního balíčku III se nevztahuje na daňové subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem (SFÚ). Jedná se o právnické osoby založené za účelem podnikání, která dosáhly obratu více než 2 mld. Kč. Dále se jedná o banky, spořitelny, či pojišťovny.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V případech daně z nabytí nemovitých věcí, kdy poslední den lhůty pro podání daňového přiznání a splatnost daně nastane v období od 31. 3. 2020 až 30. 11. 2020, budou prominuty sankce související s pozdním podáním daňového přiznání a s pozdní úhradou daně pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 31. 12. 2020.

Daň z přidané hodnoty

Finanční správa upozorňuje plátce DPH, že 31. 7. 2020 končí účinnost některých prominutí v oblasti DPH. Jedná se především o automatické prominutí pokuty 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení (bez výzvy správce daně) a prominutí pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc Kč za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření. Dále také již nebude ke stejnému datu automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH, jejíž prominutí je vázáno na současné prominutí pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření.

V této souvislosti doporučujeme plátcům DPH, aby co nejdříve předložili podání v oblasti DPH, která nebyla doposud podána z důvodu vlivu mimořádné události a u kterých již uplynula zákonná lhůta.