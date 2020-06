Experti: BoE zítra sazby do záporu nepošle, ale navýší dále program nákupu aktiv

Ekonomové očekávají, že Bank of England zítra dále navýší svůj program nákupu aktiv, ale neočekávají další posun sazeb, který by je svedl do záporu.Od začátku pandemie BoE snížila sazby už dvakrát z 0,75 na 0,1% a navýšila již fungující program nákupu aktiv o 200 mld. na výsledných 645 mld. GBP . Už při posledním navyšování nákupu aktiv 2 členové měnového výboru hlasovali pro výraznější navýšení programu APF o dalších 100 mld. GBP Trh nyní očekává, že toto navýšení se materializuje, což by dalo programu dostatek prostoru pro prodloužení zhruba do letošního září. Část trhu očekává ještě výraznější navýšení. Někteří analytici očekávají, že BoE bude nucena navýšit rozsah programu o dalších cca 350 mld. GBP v příštím roce.