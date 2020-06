Německo si na boj koronavirem letos astronomicky půjčuje, zhruba „jednu celou českou ekonomiku“. Česku je „štěstím v neštěstí“, že má za hranicemi zemi, která dává nejvíce ze všech

Problémem nakupování v německých e-shopech je tradičně poměrně vysoké mezinárodní poštovné. To však lze obejít zřízením virtuální adresy v Německu , z níž pak je zboží posláno až třeba se sedmdesátiprocentní slevou na poštovném do ČR. Na trhu existují společnosti, které zajistí zřízení virtuální adresy v Německu i přeposílání zboží původem z německého e-shopu do ČR. Na zahraničních e-shopech ročně nakupuje zhruba 1,3 milionu Čechů. Z e-shopů v EU jsou nejvyhledávanější právě německé.