Nová letošní maxima na evropských akciích? Zapomeňte, říkají analytici

Letošní rok dává investorům do akcií zatím zabrat a pokud jde o evropský akciový trh, maxima na něm již mohou být pro tento rok passé. Analytici podle agentury Bloomberg v průměru očekávají, že index Euro Stoxx 50 zakončí rok na úrovni 3098 bodů, což by znamenalo pokles o 4,5 % proti úternímu závěru.

U širšího indexu Stoxx Europe 600 očekávají v závěru roku úroveň 367 b. Případný zisk by tak dosahoval pouhé 1 %.

Evropské trhy s akciemi dosud s pozoruhodnou rychlostí odmetly dvě třetiny ztrát, které si vynutila pandemie koronaviru. V červnu se ale toto zotavování zadrhlo.

Určité momentum, chcete-li, hybnou sílu, nyní opětovně získává index Stoxx 600, za kterým stojí informace o novém fiskálním a monetárním podpůrném balíčku v USA. Minulý týden se ale podobně jako hlavní akciové indexy na Wall Street propadl nejvíce od března, a to kvůli obavám z druhé vlny nákazy.

Do březnových propastí už evropské akcie znovu spadnout nemusejí. Ochranu před takovýmto pádem jim mohou poskytovat masivní podpůrné programy. Pravděpodobně se ale asi ani nepodívají na nová maxima.

Dopady pandemie do firemních zisků jsou pořád nejisté. To samé platí o dopadech do ekonomiky, a názory ekonomů se v tomto různí. Asi nejoptimističtější je německá Deutsche Bank, podle které Stoxx 600 zakončí tento rok na 440 bodech, tedy 21 % nad úterní zavírací hodnotou. Na druhé straně stojí Oddo BHF, která předpovídá 11% propad na úroveň 322 bodů.

Index EURO STOXX 50, který je předním indexem blue-chip akcií eurozóny, ztratil od začátku roku skoro 13 %, viz graf níže. Na denní maximum za poslední rok si sáhl letos v únoru, a na minimum ani ne o měsíc později. Konkrétně jde o hodnoty 3867,28 z 20. února 2020 (52týdenní maximum) a 2302,84 z 16. března (52týdenní minimum). Graf ukazuje maxima a minima ze závěru obchodní seance.

Zdroj: https://www.stoxx.com/

Index STOXX Europe 600, do kterého jsou zařazeny akcie 600 firem ze 17 evropských zemí, ztratil od začátku roku více než 12 %, viz graf níže. Maxima za posledních 52 týdnů dosáhl už 19. února, a to na hodnotě 433.90 b. Minimum za stejné období leželo 16. března na 268,57 bodech. Graf ukazuje maxima a minima ze závěru obchodní seance.

Zdroje: Bloomberg, https://www.stoxx.com/