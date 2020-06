Looney (BP): Pro splnění emisních závazků pro r. 2050 by svět musel každý rok "vypnout" jako letos po dobu následujících 25 let

Šéf britského ropného kolosu BP Bernard Looney v rámci pravidelné výroční konference Statistical Review of World Energy naznačil, jak moc by se musely snižoval emise CO2, aby byly splněny emisní cíle stanovené pro rok 2050 Podle Looneyho by pro splnění cílů bylo potřeba v následujících cca 25 letech každý rok "vypnout" svět podobným způsobem, jako to učinila koronavirová pandemie.Podle Looneyho splnění cílů bude i přes veškeré snahy o rozvoj OZE čelit vážným výzvám a problémům.Podle dohody je pro udržení globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia do roku 2050 nutné snížit emise CO2 v podstatě na nulu.Objem elektřiny získávané z OZE každým rokem roste a podíl spalování uhlí na celkovém mixu stále klesá, ale i tak zůstává tento nejšpinavější způsob získávání elektrické energie tím hlavním zdrojem.V roce 2019 stále představoval cca třetinu celkového mixu i když byl celkově nejnižší za posledních 16 let. OZE v globálním měřítku představuje pouze cca 10% celkového mixu. Celkový objem emisí CO2 se v roce 2019 v globálním měřítku zvýšil o 0,5%, v roce 2018 to bylo o 1,8%. Průměr za oba dva zmíněné roky stále převyšuje 10letý průměrný přírůstek.V dubnu IEA odhadla, že globální emise CO2 by mohly letos klesnout o 8% respektive 2,6 Gigatun oproti úrovním z minulé dekády. Takov pokles by byl více jak 6rát větší než doposud rekordní redukce o 0,4 Gigatun z roku 2009 a dvojnásobný oproti součtu všech snížení od konce 2. světové války.Podle Looneyho je tu vážné riziko, že opětovný restart ekonomik může uvedené odhadované snížení v podstatě vynulovat. Splnění globálního cíle do roku 2050 bude vyžadovat radikální změnu v nastavení životního přístupu lidstva jako takového. Technologie, které by umožnily splnění cíle existují už dnes, výzvou je ale jejich dostatečná aplikace a rozšíření. Looney vyjádřil přesvědčení, že se cíle nakonec podaří splnit.BP na začátku týdne oznámila, že kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize ve 2Q odepíše cca 13-17,5 mld. USD . Už dříve společnost také uvedla, že propustí cca 10 000 ze současných 70 000.