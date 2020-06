16 bilionů dolarů do OZE v globále převýší poprvé investice do ropy a plynu

Výdaje na obnovitelné zdroje energie budou podle Goldman Sachs od příštího roku poprvé převyšovat nad ropnými a plynovými vrty. Čistá energie poskytuje do roku 2030 investiční příležitosti ve výši až 16 bilionů dolarů.

Obnovitelné zdroje včetně biopaliv budou v příštím roce představovat přibližně čtvrtinu všech výdajů na energie, což je nárůst z přibližně 15 % v roce 2014, uvedli v komentáři z 16. června analytici Goldman Sachs. To je částečně způsobeno rozdílnými kapitálovými náklady - úrokové sazby na úvěry na uhlovodíkové projekty vzrostly až na 20 % ve srovnání s pouhými 3 % u čisté energie.

Do čisté energie by se mohlo v rámci investic do infrastruktury investovat tempem 1 až 2 bilionů dolarů ročně a vytvořit tak 15–20 milionů pracovních míst po celém světě. Naproti tomu vysoké kapitálové náklady na vývoj fosilních paliv vedou k nedostatku investic, což by mohlo vést k vyšším cenám ropy a zemního plynu, a ty dále podnítí rychlejší energetický přechod.

"Obnovitelná energie se podle našich odhadů stane největší oblastí výdajů v energetickém průmyslu v roce 2021 a na prvním místě poprvé v historii vystřídá ropu a plyn," napsali Goldmani v komentáři.

Rozdíl mezi úvěrovými náklady na vývoj technologií s vysokými a nízkými emisemi uhlíku znamená, že cena za emise uhlíku by mohla být někdy mezi 40 až 80 USD za tunu, počítá Goldman Sachs. Ve skutečnosti se však platí asi jen 16 % těchto celosvětových emisí a jejich průměrná hodnota je kolem 3 USD za tunu.

Tím se vytváří rozdvojený investiční model. Peníze plynou do vyspělých technologií, včetně větru, soláru a biopaliv, zatímco ty méně rozvinuté, jako je zachycování uhlíku a čistý vodík, by mohly bez vyšších cen emisí trpět, řekl Goldman Sachs.

"Proces dvourychlostní dekarbonizace může proto dekarbonizaci v krátkodobém horizontu urychlit, ale dlouhodobou cestu k čisté nule nakonec zpozdí," zakončili Goldmani.

Zdroj: Bloomberg