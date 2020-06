Banky v květnu poskytly nejméně hypoték za 10 let. V příštím roce nastane pro řadu lidí generační příležitost ke koupi nemovitosti

Hypotéční trh v květnu zamrzl. Banky poskytly nejméně hypoték za uplynulých deset let, a sice 6203. Posledním ještě slabším květnem z hlediska počtu poskytnutých hypoték byl ten z roku 2010.

Důvodem je pochopitelně koronavirová krize. V květnu se na hypotečním trhu teprve projevilo březnové a dubnové „vypnutí“ podstatné části ekonomiky a opatření pro boj s koronavirem. Proces poskytnutí hypotéky totiž zpravidla trvá řádově týdny, takže v květnových číslech se zrcadlí slabší březnová a dubnová poptávka po nových hypotékách, daná právě opatřeními pro boj s koronavirem, ale také nejistotou ohledně vývoje cen nemovitostí a ohledně daně z nabytí nemovitosti.

Co ale ani v květnu nezamrzlo, byly úrokové sazby hypoték. Banky pokračovaly v jejich snižování, a to zrychleným tempem. Průměrná sazba hypoték – Fincentrum Hypoindex – klesla na úroveň 2,3 prcenta, tedy nejníže za skoro 2,5 roku, od ledna 2018. Zlevňování hypoték navíc bude pokračovat.

Poprvé od loňského září lze totiž letos v červnu hovořit o opravdu plošném zlevňování hypoték. Od 1. června citelně snížila své hypoteční sazby Komerční banka. Připojila se tak k dalším velkým bankám, které podobný krok v poslední době učinily.

U pětiletých fixací nabízí nově, od 15. června, nejnižší sazbu Fio banka, a to 1,78 procenta. Pod dvěma procenty při této fixaci nabízejí své hypotéky ještě také UniCredit Bank a mBank (viz žebříček níže). Ke snížení sazeb pod hranici dvou procent se tyto banky uchýlily v důsledku koronavirové krize, která zprostředkovaně způsobuje snižování tržních úrokových sazeb, od nichž banky odvozují své hypoteční sazby.

Před koronavirovou krizí naposledy některá z bank nabízela hypotéky s pětiletou fixací za nižší než dvouprocentní úrok začátkem roku 2018. Velké banky tyto hypotéky nabízely za méně než dvě procenta naposledy na sklonku roku 2017.

Je pravděpodobné, že hypotéky budou zlevňovat i nadále a do konce příštího roku klesnou jejich sazby v průměru na své nové ějinné minimum, tj. pod úroveň 1,77 procenta. Banky to samozřejmě naplno neřeknou, protože by tím podnítily potenciální klienty, aby s žádostí o hypotéku ještě vyčkali. Ale přesně to se nyní jeví jako nejrozumnější postup. Kdo nemovitost opravdu nutně nepotřebuje hned teď, měl by s jejím pořízením vyčkat. A s hypotékou také. Za rok touto dobou budou jak nemovitosti, tak hypotéky citelně levnější než dnes (i pokud by se ceny nemovitostí vůbec nezměnily, člověk ušetří alespoň práce na splátkách hypotéky, jak ilustruje orientační tabulka níže). Dokonce se rýsuje generační příležitost k jejich koupi. Od roku 2022 se totiž pravděpodobný opětovný citelný růst cen nemovitostí. Člověk tak ušetří třeba statisíce za samotnou nemovitost a třeba i tisíce na měsíční splátce hypotéky.

Nejlevnější hypotéky na českém trhu právě teď (pětileté fixace), k 15. 6. 2020, v procentech:

1. Fio banka 1,78

2. UniCredit Bank 1,79

3. mBank 1,94

4. Banka Creditas 2,09

5. ČSOB a Hypoteční banka 2,19

Kolik člověk ušetří, když se vezme hypotéku až příští rok:

Přibližná výše měsíční splátky, vezme-li si žadatel třicetiletou hypotéku: Průměrná cena bytu v: Výše hypotéky (80 % ceny bytu) nyní za rok, po zlevnění hypoték Měsíční úspora v Praze 7 878 485 Kč 6 302 788 Kč 24 577 Kč 22 671 Kč 1 906 Kč v Brně 5 426 991 Kč 4 341 593 Kč 16 930 Kč 15 617 Kč 1 313 Kč v Ostravě 2 109 142 Kč 1 687 314 Kč 6 580 Kč 6 069 Kč 511 Kč