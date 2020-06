Maloobchod v USA překvapil, Peking zavádí restrikce

Akciové trhy během včerejšího dne posilovaly, když se pozitivním překvapením stala data z maloobchodu. Maloobchodní tržby ve Spojených státech meziměsíčně v květnu vzrostly o 17,7%, když se očekával růst kolem 8%. To podpořilo v první řadě akcie tradičních retailových řetězců.

Trump také oznámil, že zvažuje další stimulační balíček ve výší 1 bilionu dolarů za účelem podpoření ekonomiky. Největší část by měla směřovat do infrastruktury, zejména na stavbu silnic a do 5G sítí.