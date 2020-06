Plzeňská filharmonie už má připravený program na sezonu 2020/2021

Tisková konference Plzeňské filharmonie (fotografie: H. Josefová)

Plzeňská filharmonie si letos připomněla 100. výročí svého vzniku. Jubilejní sezonu však kvůli koronavirové krizi dokončit nemohla, už má ale připravený program na sezonu 2020/2021.

„Plzeňská filharmonie vstupuje do své 101. sezony s bohatým hudebním programem, ve kterém si připomene i 30 let partnerství města Plzně s japonským městem Takasaki, a to mimořádným koncertem za účasti houslistky Mayumi Kanagawa 19. listopadu v Měšťanské besedě,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Připomněla, že Plzeňská filharmonie nezapomíná ani na nejmladší generaci a uvede zajímavé premiéry v cyklu dětských pořadů. „A město Plzeň připravilo publikaci s názvem Plzeňská filharmonie – 100, která přináší ohlédnutí za vývojem tohoto významného hudebního tělesa. Publikaci veřejnosti představíme na začátku nové sezony,“ informovala dále Eliška Bartáková a dodala: „Přeji v nové sezoně Plzeňské filharmonii nejen hodně úspěchů, ale především spokojených posluchačů. Nabízí jim pestrý program, v němž si určitě každý vybere.“

Předseda správní rady Plzeňské filharmonie Vladislav Vilímec informoval, že dramaturgie nové sezony připomene např. 140. výročí narození a 80. výročí úmrtí našeho nejslavnějšího houslisty Jana Kubelíka. Koncert s názvem Pocta Janu Kubelíkovi se koná v Měšťanské besedě 15. října. Na tomto koncertě povede Plzeňskou filharmonii její šéfdirigent Ronald Zollman a vystoupí světově uznávaný houslista albánského původu Tedi Papavrami.

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová připomněla, že i v nové sezoně jsou připraveny abonentní klasické řady Diamant s pěti a Platina s devíti koncerty, dále pak multižánrová řada Crossover s dvěma koncerty a dětská řada Duha s třemi koncerty. Plzeňská filharmonie však připravuje i mimořádné koncerty a také vystoupení v regionech i v zahraničí. Její veřejné generální zkoušky jsou přístupné pro studenty gymnázií a středních škol.

Zahájení předprodeje abonmá na novou sezonu začne pro stávající držitele abonentek 18. června. Stávajícím abonentů budou jejich místa rezervována do 3. července. Od 7. do 31. července proběhne prodej abonmá novým zájemcům a 3. srpna se začnou prodávat vstupenky na jednotlivé koncerty.

Činnost Plzeňské filharmonie podpořilo město Plzeň pro letošní rok částkou přesahující 23 milionů korun.

Text: Hana Josefová