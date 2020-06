EU: Trh práce

První statistika se týkala volných pracovních míst , kde jejich míra, která se definuje jako počet volných míst k celkovému počtu míst (obsazených plus volných) klesla v EU na 1,9 %. Stále se ale pohybuje nad dlouhodobým průměrem. V tomto ohledu je ale třeba dodat, že hlavní negatuvní vliv krize na trh práce ještě přijde.

Z pohledu ČR je zajímavé srovnání mezi zeměmi. V tom jsme o parník nejlepší. Jinými slovy výrazný počet volných pracovních míst přetrval i v 1Q. Důsledkem pak bude, že pracovníci propuštění ze zaměstnání v důsledku krize budou mít vzhledem k vysokému počtu volných pracovních míst relativně slušnou možnost si najít novou práci. To je jedním z důvodů, proč by nezaměstnanost neměla v české ekonomice až tolik stoupnout.



Druhou statistikou, kterou zveřejnil Eurostat, byl vývoj pracovních nákladů (mzdy a platy plus nemzdové náklady). Výsledky za 1Q vypadají velmi dobře, když v EU dosáhl meziroční růst 3,7 % a v eurozóně 3,4 %. To by samo o sobě přispělo k růstu domácí poptávky a tím i zlepšení vývoje HDP v Evropě. Bohužel tato data odpovídají situaci před covidem, takže již nyní nejsou tak relevantní. I když bude záležet na rychlosti oživení, respektive délce krize.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny