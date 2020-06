Americký trh nemovitostí v dobré kondici (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech dnes budou zveřejněna data z trhu nemovitostí. Ten zatím vůči koronavirové pandemii vykazuje poměrně dobrou imunitu. Počet zahájených staveb i vydaných povolení za květen by měl solidně vzrůst. Inflace se v eurozóně v květnu propadla těsně nad bod mrazu. Dnes na této úrovni bude ve finálním čtení zřejmě potvrzena, ačkoli mírná revize směrem nahoru není vyloučena.

Inflace v eurozóně poblíž bodu mrazu

Data z amerického trhu nemovitostí by měla ukázat, že tento segment byl koronavirovou krizí zasažen relativně nejméně. Jeho výsledky by se měly dále lepšit s tím, jak se budou vracet zpět pracovníci do stavebního sektoru. K dobré kondici sektoru by měly přispívat i velmi nízké úrokové sazby. Trh bydlení tak zůstává v americké ekonomice světlým bodem.

V eurozóně budou zveřejněna inflační data za květen. Jedná se však o pouze o zpřesněný finální odhad, od něhož mnoho nového nečekáme. Pokud by směrem nahoru byla revidována čísla pro Německo a Itálii, mohla by se i inflace za celou eurozónu posunout mírně směrem nahoru. Jádrová inflace bude zřejmě potvrzena na úrovni 0,9 %. S tím, jak se bude ekonomika vracet postupně k normálu, očekáváme od jádrových cen i celkové inflace poměrně rychlý růst.

Pro vývoj kurzu eurodolaru budou dnešní data spíše nezajímavá. Náladu investorů budou určovat zprávy o koronaviru, jehož šíření na Floridě, Texasu a Pekingu nabralo opět na tempu. Euforie investorů a s tím i spojená nižší riziková averze, tak mohou z trhu rychle vyprchat.

Koruna dále posiluje

Během úterního obchodování si koruna na své konto připsala další zisky (0,2 %) a v odpoledních hodinách se obchodovala za 26,53 CZK/EUR. Její posilování nastartovalo pondělní vyjádření J. Rusnoka a V. Bendy, že další snížení úrokových sazeb nepovažují za vhodné. K tomu se přidala i nižší riziková averze investorů, kterou spustilo pondělní oznámení Fedu o nákupu korporátních dluhopisů přímo na sekundárním trhu a také plán amerického programu infrastrukturních investic v hodnotě jednoho bilionu dolarů. V úterý navíc k dobrým zprávám přibyl německý ZEW index, který předčil tržní očekávání. Podle prezidenta ZEW institutu němečtí investoři věří, že ve druhém pololetí již německá ekonomika poroste. To vše se pak odrazilo v růstu akciových trhů a tím i dobré náladě regionálních měn. Na domácí půdě byly zveřejněny ceny průmyslových výrobců. Ty v květnu oproti dubnu vzrostly o 0,4 %. Meziroční pokles cen se pak prohloubil na 0,9 % z předchozích 0,8 %. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/3dd4Eo9. V odpoledních hodinách pak ještě agentura Reuters zveřejnila rozhovor s Markem Morou. Ten prohlásil, že rychlost a razance s jakou centrální banka snižovala sazby, ji nyní dává prostor minimálně do podzimu vyčkat. Pravděpodobnost červnového snížení sazeb se tak dále snížila.

Kromě české koruny včera posiloval i maďarský zlotý, a to o 0,4 % na 345,0 HUF/EUR. Jedinou měnou z regionu, která z úterního obchodování nevytěžila nic a naopak 0,3 % ztratila, byl polský zlotý. Jeho silné hodnoty se totiž nelíbí tamní centrální bance, podle které by domácí měna mohla ohrozit hospodářský růst. Úrokové sazby ale centrální banka ponechala beze změny na úrovni 0,1 %. Snížení sazeb od ní ale ani nikdo neočekával. Pravděpodobnější je rozšíření programu kvantitativního uvolňování, který spustila na pomoc domácí ekonomice. Na toto oznámení je však zatím ještě příliš brzy.

Na rozdíl od regionálních měn se včera společné evropské měně nedařilo. V průběhu obchodování ztratila 0,8 % a z výšin okolo 1,134 USD/EUR se posunula se na úrovně kolem 1,126 USD/EUR. Americkému dolaru prospělo zveřejnění výrazně lepších maloobchodních tržeb. To ve svém projevu před americkým senátem ocenil i šéf fedu Jerome Powell. Označil ho za známku, že se ekonomika uzdravuje. Významná nejistota ohledně načasování a síly zotavení ekonomiky USA však podle jeho slov trvá.