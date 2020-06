Roach: Dolar by mohl/měl oslabit až o 35%, hrozí růst inflace a pouze utlumený ek. růst

Uznávaný ekonom a finančník Stephen Roach míní, že americký dolar má zaděláno na výrazný propad. Podle Roache dolar brzy doženou faktory jako masivní deficit vládních financí a obecné změny v globálním nastavení. Americká ekonomika trpí dlouhodobě nerovnováhou některých makroekonomických ukazatelů, jmenovitě velmi nízkou úrovní spoření domácností a chronickým deficitem bilance účtu platební bilance . To vše dohromady bude působit na oslabování dolaru , které by mohlo podle Roache dosáhnou až 35% v rámci celkového koše hlavních měn.Podle Roache se budou problémy a nerovnováhy dále zhoršovat se stále narůstajícím fiskálním deficitem Míra spoření se bude dále snižovat až bude nejnižší v celé historii USA a rozvinutých ekonomik obecně.Do toho všeho Amerika přestává podporovat globalizaci a začíná se stále více izolovat, což bude vytvářet velmi toxickou kombinaci.Jedinou otázkou nyní zůstává, jestli ke změně světového náhledu na dolar dojde rychle a nebo v postupných krocích. Podle Roache dojde k procesu spíše brzy během 1-2 let. Oslabení dolaru bude mít vážní dopady pro US finanční aktiva. Pravděpodobnost růstu inflace se bude zvyšovat, jak budou stoupat náklady na dovoz zahraničního zboží, což bude tlačit na úrokové sazby Ve výsledku se Roach obává stagflační krize, jež by mohla být podobná té ze sedmdesátých let minulého století, kdy ceny rostly a ekonomika zůstávala utlumená.Podle Roache by nebyla výrazným řešením ani případná listopadová změna na postu prezidenta USA , protože rozhodující je nyní spíše snaha administrativy jako takové zmírnit negativní dopady koronavirové pandemie a krize.