Rozvolnění pravidel pro fondy EU pomůže v boji s koronavirem

„Současná pandemie bude mít pravděpodobně dalekosáhlé socioekonomické dopady, a to ve všech členských státech EU. Je důležité, že Evropská komise rychle na situaci zareagovala a nabízí členským státům prostor pro řešení situace existujícími nástroji politiky soudržnosti podle jejich konkrétních potřeb. Právě proto je politika soudržnosti v tuto chvíli zásadní,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Návrhy ve formě, se kterou přišla Evropská komise, v zásadě podporujeme. Česká republika spolu s dalšími státy dlouhodobě žádala především o flexibilnější přístup; v tom byly naše požadavky vyslyšeny. Poslední návrh Evropské komise obsahuje i dodatečné peníze pro současné programové období, což velmi vítáme,“ dodala ministryně Dostálová.První reakcí Evropské komise na nastalou situaci byla v březnu zahájená Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII). Opatření mobilizovalo hotovostní rezervy z evropských fondů – mimo jiné umožnilo státům , aby v roce 2020 nevracely nevyužité prostředky na předfinancování. Navazující legislativní balíček CRII+ dal zemím mimo jiné možnost snadno přesouvat prostředky mezi fondy a zjednodušil administrativu.Dne 28. května 2020 pak Evropská komise zveřejnila balíček legislativních návrhů pro politiku soudržnosti, díky kterému by vybrané fondy politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond ) měly v letech 2020–2022 obdržet 55 miliard EUR navíc na boj proti negativnímu dopadu koronavirové krize. Finance navíc mají podpořit vedle investic do výrobků a služeb ve zdravotnictví hlavně provozní kapitál nebo investice malých a středních podniků, investice přispívající k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku, zachování pracovních míst , vytváření míst nových nebo opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí.