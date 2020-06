Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění

Prominuto může být pouze pojistné z vyměřovacího základu do maximální výše 1,5 násobku průměrné mzdy , přičemž zaměstnanci nesměla být dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce . Pozměňovací návrh Senátu doplňuje podmínku, že zaměstnanec nečerpal dávku nemocenského pojištění či rodičovský příspěvek .

Vládní návrh zákona , kterým dochází k rozšíření programu Antivirus o nový režim C umožňující prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020 , byl včera v Senátu doplněn o pozměňovací návrhy a s těmito vrácen Poslanecké sněmovně k projednání.

Fučík & Partneři

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A dále se specializujeme na řízení lidských zdrojů a outsourcing mzdového a finančního účetnictví. Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti auditu, daní, podnikového poradenství, účetnictví, personálního poradenství včetně mzdového účetnictví a transakčního poradenství. Naším cílem je spokojenost našich klientů.

Děláme to, co nás baví, dělejte to také a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

Více informací na:http://www.fucik.cz/