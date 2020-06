Goldman Sachs: Akcie drobných investorů válcují Wall Street

Akcie, které mají v oblibě drobní investoři, porážejí akciové favority hedgeových a vzájemných fondů. A to snadno, tvrdí americká investiční banky Goldman Sachs Group.

Portfolio složené z akcií preferovaných retailovými investory vzrostlo o 61 %, počítáno od chvíle, kdy si medvědí trh sáhl na dno. Oproti tomu stojí zisk 45 % u favoritů hedgeových a vzájemných fondů a 36% nárůst širšího amerického indexu S&P 500, napsali v pátečním komentáři její analytici v čele s Davidem Kostinem. Investoři by podle nich měli uvažovat o hodnotových akciích, citovla je Bloomberg.

“Příběh o slabosti Main Street versus inflaci aktiv na Wall Street je klamný,” uvedli také. “Nárůst retailové obchodní aktivity umocnil tržní rotaci směrem k cyklickým a hodnotovým akciím,” napsali.

Když se začaly objevovat signály opatrného zotavování z hospodářského propadu vynuceného koronavirovou pandemií, vyrostl index Russell 1000 Value Index, který sestává z hodnotových akcií velkých amerických firem, od 22. května o 4,3 %, dvakrát víc než jeho protějšek poskládaný z růstových titulů. Známky optimismu ze strany drobných investorů se objevují v nejrůznějších částech trhu. Zvedá se denní objem u jimi oblíbených titulů, spekulativní tlak do opcí dosáhl úrovní, které Sundial Capital Research považuje za “neskutečné”, a kupci se hrnou I do akcií zbankrotovaných firem.

Široké hodnotové rozptyly signalizují dlouhodobou příležitost pro hodnotové investory, říkají goldmani, jakkoli by tato jízda mohla být trochu kodrcavá, jak ukázalo nedávné dění na trhu.

“Navzdory nejnovější hodnotové rally je rozptyl akciových násobků stále extrémně široký relativně k historii,” napsali stratégové podle agentury Bloomberg. “Volatilní rotace v nedávných týdnech zdůraznily, jak obtížné může být tuto příležitost načasovat.”

Výkonnost amerického hodnotového indexu Russell 1000 Value Index od začátku roku do pátku 12. června:

Zdroj: MarketWatch

Oproti tomuto retailovému šílenství mohl propad indexu S&P 500 z minulého týdne vytvořit příležitost pro hedging, tvrdí analytička společnosti RBC Capital Markets Amy Wu Silverman. Investoři, kteří chtějí sázet proti pokračujícím intenzivním nákupům drobnými investory, by mohli uvažovat o koupi put opcí s červencovým či srpnovým datem na některé akcie, které by z tohoto nadšení drobných investorů mohly profitovat. Jsou to třeba Sony, Apple, Tesla nebo Ford Motor, řekla také tato analytička. Investoři veteráni už s rozkolísanými trhy zkušenost mají, je ale otázkou, jak si s prvním velkým zakolísáním od konce března poradí i novopečení denní tradeři, podotkla také.

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch