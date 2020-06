Fed začne nakupovat jednotlivé korporátní dluhopisy, zlepšil náladu na trhu

Dluhopisové trhy po celém světě začaly růst poté, co Fed včera uvedl, že začne nakupovat jednotlivé korporátní dluhopisy v rámci svého programu mimořádných půjček (SMCCF). Zatím skrze něj nakupoval pouze burzovně obchodované fondy (ETF). Investorům tak zlepšil náladu.

Fed také poprvé uvedl, jakým způsobem hodlá svou nákupní strategii implementovat. Bude sledovat diverzifikovaný tržní index amerických firemních dluhopisů vytvořený výslovně pro tento účel. Fed vytvořil tento index interně a zatím neuvedl, zda jeho detaily budou zveřejněny.

"Tento index se skládá ze všech dluhopisů na sekundárním trhu, které byly vydány americkými společnostmi splňujícími minimální rating, maximální splatnost a další kritéria určená pro tuto facilitu," řekl Fed ve svém prohlášení. "Tento přístup doplní stávající nákupy burzovně obchodovaných fondů."

Fed dodal, že může své denní nákupy zpomalit nebo dokonce i pozastavit, pokud by fungování trhu vykazovalo trvalé zlepšení, a následně znovu zvýšit, pokud by se podmínky opět zhoršily.

Vytvoření indexu tak odstranilo potenciální překážky těm firmám, které by musely potvrdit, že omezení stanovená pro tento program dodržují. Navíc index zaručuje, že Fed dodržuje zákon, podle kterého musí být nouzové úvěrové nástroje založeny na širokém základu a poskytovat centrální bance mechanismus, kterým se zabrání koncentraci průmyslu.

Investoři jásají

Americké akcie se po tomto oznámení vyšplhaly na denní maxima. BlackShock iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond, největší úvěrový ETF, vyskočil o 1,9 %, zatímco iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF se vyšplhal až o 1,6 %.

Obrat na amerických trzích následovaly i dolarové dluhopisy v Asii. Tento krok Fedu totiž podtrhl závazek hlavních centrálních bank podporovat společnosti zasažené koronavirem. Až do tohoto oznámení rostly náklady na ochranu před nesplácením korporátních dluhopisů v New Yorku synchronně se strachem z rizika.

"Je to velmi pozitivní," řekl Dominique Toublan, vedoucí americké úvěrové strategie u BNP Paribas. „Hlavním důvodem je, že odstranili požadavek, aby emitenti potvrdili svou způsobilost. Mnoho investorů se obávalo, že by to narušilo schopnost Fedu nakupovat dluhopisy.“

SMCCF je jedním z devíti programů pro poskytování nouzových půjček, které Fed zveřejnil od poloviny března a jehož cílem je omezit škody způsobené pandemií v americkém hospodářství. S kapacitou 250 miliard USD doposud investoval asi 5,5 miliardy USD do ETF, která nakupují podnikové dluhopisy. Newyorský Fed v samostatném prohlášení uvedl, že nákupy dluhopisů od způsobilých prodejců začnou v úterý.

Zdroj: Bloomberg