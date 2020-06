US firmy mohou spolupracovat s Huawei na standardech pro nové technologie

Podle amerického Department of Commerce US firmy mohou spolupracovat s čínskou Huawei na tvorbě standardů pro budoucí technologie.Huawei byla v roce 2019 dána na "černou listinu", což US firmám zapovídalo možnost spolupráce a obchodu s touto společností a zavedlo to nutnost licencí. U nového pravidla nebylo jasné, jestli se týká také právě tvorby potřebných standardů. Novým rozhodnutím se tato nejistota ruší. Spolupráce se všemi subjekty na rozvoji technologií a patřičných standardů je v zájmu Spojených států . US firmy se musí podílet na tvorbě mezinárodních standardů a pravidel a být i nadále v čele světového technologického vývoje.