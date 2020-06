Ekonomický kalendář: S projevem vystoupí Powell a odpoledne nás čekají americké maloobchodní prodeje

Shrnutí:

Evropa otevřela vysokým růstem

Powell začíná svoji dvoudenní obhajobu v Kongresu

Odpoledne budou zveřejněny americké maloobchodní prodeje za květen

Evropské trhy otevřely úterní seanci výrazně do pozitivního teritoria. Německý DAX přidával takřka 2,5 % a dostal se zpět nad úroveň 12 200 bodů. Dnes jsou na programu dvě důležité události - maloobchodní prodeje v USA a vystoupení guvernéra Fedu Powella v Kongresu. Maloobchod ukáže rychlost rozvolňování americké ekonomiky. Powell by měl poskytnout náhled na poslední vývoj americké ekonomiky. Spekuluje se, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo by dnes měl potkat vrcholné představitele čínské administrativy. Čas schůzky však zůstává neznámý.

11:00 - Německo, ZEW index za květen. Expected: 60. Previous: 51

14:00 - Polsko, jádrová CPI inflace za květen. Expected: 3.7% YoY. Previous: 3.6% YoY

14:30 - USA, maloobchodní prodeje za květen.

Headline. Expected: 8% MoM. Previous: -16.4% MoM

Ex. autos. Expected: 5.1% MoM. Previous: -17.2% MoM

15:15 - USA, průmyslová produkce za květen. Expected: 3% MoM. Previous: -11.2% MoM

16:00 - Powell obhajuje před senátní Bankovní komisí. Guvernér Fedu dnes zahajuje dvoudenní "grilování" v americkém Kongresu. Bude se jednat o sledovanou událost, protože by guvernér měl představit nejnovější vývoj americké ekonomiky. Mohlo by se jednat o budíček pro trhy, nicméně se spekuluje o další pomoci ve výši 1 bilionu dolarů, takže nakonec by se případné škody investorů mohly rychle obrátit v zisky.

22:40 - API report stavu zásob ropy v USA. Expected: -0.4 mb