15.h - US futures indikují růst trhů o 2-4% díky silnému maloobchodu, Trumpovu infrastrukturnímu balíčku za 1 bilión USD a díky Fedu

US indexové futures nedloho před začátkem řádného obchodování indikují silně růstový úvod dne. Futures pro DJIA indikují úvodní růst o cca 3,7%, futures pro S&P 500 Nasdaq pak růst o více jak 2%.Hlavním důvodem optimismu jsou právě zveřejněná data o vývoji maloobchodu, které byly daleko silnější než se očekávalo. Pozitivně působí očekávání oznámení nového stimulačního balíčku, se kterým by se měl vytasit prezident Trump . Týkat by se měl podpory investic do rozvoje a zlepšení infrastruktury a měl by operovat s prostředky až na úrovni 1 biliónu USD Podle dostupných informací by se měl balíček týkat především tradiční infrastruktury jako jsou silnice a mosty, část by měla být vyhrazena také pro rozvoj 5G a rozvoje venkovského širokopásmového připojení.Pozitivně působí také komentáře Fedu , který oznámil, že spustí program nákupu US korporátních dluhopisů firem s ratingem v investičním pásmu. Program je připraven pracovat v rozsahu až 750 mld. USD . Cílem tohoto programu je dále podpořit stabilitu finančního systému a zajistit celkově dostatek likvidity v něm.US trhy včera dokázaly překonat ranní negativní výrazněji náladu pramenící z obav z dalšího šíření nákazy v zemi a ve světě a ve finále rostly.Dnes investoři vyhlíží avizovaný projev šéfa Fedu Jeroma Powella.