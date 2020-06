Investorský magazín: Předpověď burzovního počasí (nejen) na letošní léto

Na světě byste nenašli horskou dráhu dost divokou na to, aby ilustrovala, co se letos děje na akciovém trhu. Co jsme dosud viděli, bylo v mnoha ohledech zároveň ničivé a rekordní. Co čekat dále? Aktuální Investorský magazín nabízí letní předpověď burzovního počasí. Tržní mix doplní také úvahy o tom, jak moc změní COVID-19 svět investic nebo jak vysoko ještě může vystoupat cena akcií Tesly. Nechybí ani stručný přehled očekávaných událostí pro celý obchodní týden.

Další videa a články najdete na www.investicniweb.cz