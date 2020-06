Rudé korunové léto

Historie se nemusí opakovat. A platí to i na finančních trzích. Na druhou stranu, vzhledem k současné situaci ve světové ekonomice a na trzích bychom letos nemuseli nutně vybočit z trendu. Z jakého? Korunového, který ukazuje, že nás dost možná čeká „rudé“ léto.

Z historického hlediska můžeme při pohledu na vývoj koruny použít tabulku agentury Bloomberg reflektující sezónnost vývoje kurzu vůči euru (obsaženo je i období kurzového závazku ČNB od listopadu 2013 do dubna 2017). Z jejích hodnot je patrné, že v rámci posledních 15 let byly červen a červenec měsíce, kdy byl průměrný výkon domácí měny vůbec nejhorší za celý rok. Kurz oslaboval v průměru o 0,6 %, resp. 0,63 %. V srpnu pak oslabení činilo 0,18 %. Červenec si své prvenství měsíce s průměrně nejvíce oslabující korunou udržel i v desetiletém rámci s oslabením o 0,61 %. V poslední pěti letech pak průměrné oslabení činilo v červnu 0,44 % a v červenci 0,32 %.

Hovoříme-li o „letní“ koruně, je třeba brát v potaz charakteristiky, jako je nízká likvidita, kdy i sebemenší zobchodované objemy vedou k větším výkyvům. Vedle toho se stále - a nejen v létě - nacházíme v době po ukončení kurzového závazku ČNB. Ten se na domácí měně podepsal přítomností citlivého (spekulativního/zahraničního) kapitálu reagujícího na období dobré a špatné nálady na globálních trzích, tedy na období vysoké a nízké averze k riziku (k tomu samozřejmě přispívá i fakt, že koruna je považována za rizikovou měnu oblasti rozvojových trhů).

A právě tato vlastnost sehrála v posledním měsíci klíčovou roli. Optimistická nálada pomohla koruně k posílení vůči euru o více než tři procenta. Na dohled jsme se tak přiblížili k hranici 26,50 za euro, což je hodnota naposledy dosažená v březnu. Zároveň se potvrdilo, že jde o psychologickou úroveň, konkrétně o jednu z „kulatých“ hodnot, na které se techničtí obchodníci zaměřují (potvrdilo to hned dvojí odražení od tohoto supportu).

Zaměříme-li se na ekonomické fundamenty, koruna, potažmo česká ekonomika, je vystavena stejným vlivům jako ostatní země. Za sebou máme koronavirovou uzavírku ekonomiky spojenou s výrazným propadem klíčových sektorů. Po ní následuje postupná vlna uvolnění spojená s nadějí obnovy, byť z hlediska rychlosti nejisté, jelikož jsme jako malá otevřená ekonomika silně závislí na rychlosti a síle obnovy zahraniční poptávky. Jako možná podpora domácí měny může zafungovat dobrá fiskální pozice české ekonomiky, i když rychlost vládní podpory, rozumějme přesunu prostředků od vlády k podnikům a domácnostem, nepatří k těm nejrychlejším.

To vše za situace akomodativní měnové politiky, která má stále minimálně z titulu hlavní úrokové sazby prostor pro další uvolnění, a to v podobě poklesu úroků na úroveň tzv. technické nuly. Ve srovnání s regionem má pak česká ekonomika aktuálně druhou nejnižší reálnou sazbu hned po Polsku.

Z dosavadního vývoje předpokládáme, že to bude právě nálada na trzích, která určí další vývoj koruny. Přelom minulého a aktuálního týdne ukázal, že ne všechen optimismus je postaven na neochvějných základech, což se nutně projevilo i na koruně odevzdávající část předešlých zisků.

Je pravdou, že v posledních dnech jsme evidovali hned několik faktorů, jejichž síla byla podle nás dostatečná na změnu dobré tržní nálady. Nešlo jen o protesty v USA, ale například i o opětovné zažehnutí (nejen) obchodních sporů mezi USA a Čínou. Ani jedna z těchto proměnných však nedokázala přetlačit pro trhy klíčovou činnost světových centrálních bank, které provádí historicky bezprecedentní akomodativní měnovou politiku.

Mnohem silnější je však strach z druhé vlny koronavirové pandemie a na to navazujících dalších uzavírek, který se aktuálně dostává k čím dál hlasitějšímu lovu (a posiluje tak nedávnou technickou konsolidaci například u akcií, jejichž obnova po březnovém propadu byla bezprecedentně rychlá). Jestliže by se do popředí dostal ještě více, můžeme očekávat další vlnu výprodeje rizikových aktiv, včetně koruny, která by podle nás mohla opět otestovat hranici 27,00 za euro.

Další proměnnou by v tomto směru mohla být Česká národní banka a její zasedání naplánované na středu 24. června. Jak již bylo řečeno, ČNB má prostor pro snížení hlavní sazby o 20 bazických bodů na úroveň technické nuly, my však předpokládáme jejich stabilitu (jako pravděpodobnější se nám k manipulaci s úroky jeví srpnové zasedání, kdy bude zveřejněna aktualizovaná prognóza). Jestliže by však bankovní rada chtěla být silně preventivní a ke snížení úroků by nakonec přistoupila už příští týden, soudě dle tržních FRA sazeb signalizujících úrokovou stabilitu, dokonce i pro srpen, koruna by mohla oslabit.

Pro další dny tak budeme sledovat primárně tržní sentiment, případně komentáře centrálních bankéřů (mediální karanténa začíná ve středu 17. června). Již včera se vyjádřil člen bankovní rady Vojtěch Benda, který, za sebe, v rozhovoru pro agenturu Bloomberg posvětil naši predikci stabilních sazeb během příštích měsíců. Odpoledne pak promluvil guvernér ČNB Jiří Rusnok, který uvedl, že snížení sazeb na nebo pod nulu by poškodilo zisky bank a narušilo finanční stabilitu. A právě ta je podle Rusnokových slov klíčová v procesu dodávky likvidity do reálné ekonomiky.

Každopádně stále platí, že bychom kurz koruny vzhledem k aktuálním nejistotám, viděli spíše poblíž hranice 27,00 za euro než výrazně pod ní. K tomu samozřejmě bude klíčový i vývoj eura proti dolaru. A jak naši pravidelní čtenáři ví, nepatříme zrovna k příliš silným euro optimistům…(psali jsme zde a zde). Zatím to ale vypadá, že se trhům dostalo potřebné vzpruhy, například od Fedu, který odstartoval Main Street Program a zahájil nákupy firemních dluhopisů na sekundárním trhu. Moc dobře ale víme, že v dnešní bezprecedentní době není nic nestabilnějšího než nálada spojená zejména s obtížně predikovatelnou virovou pandemií.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1339 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,53 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1211 do 1,1295 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,62 až 26,74 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,57 až 24,84 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.