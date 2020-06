Nový týden, nové stimuly v USA

Dnešní obchodní den v USA rozhodně nepostrádal volatilitu ani překvapení. V úvodu dne vše vypadalo poměrně negativně a akciové indexy začaly obchodovat ve výrazných ztrátách oproti pátečním závěrečným hodnotám. Důvodem byly hlavně špatné zprávy týkající se koronaviru - konkrétně nové případy v Pekingu (Čína uzavřela některé tamní čtvrti) a příliš pozitivní nebyl ani vývoj v USA, kde se sice na jedné straně lepší situace v New Yorku, ovšem vznikají nová epicentra nákazy - mluví se například o Houstonu. Dalo se tedy očekávat, že poklesy budou spíše pokračovat v trendu z minulého týdne. FED však opět překvapil, když kolem osmé hodiny večer našeho času oznámil, že hodlá nakupovat široké portfolio amerických korporátních dluhopisů. Akciové trhy se tak z výrazných ztrát překlopily do slušných zisků, hlavně pak technologické tituly považované v současné době za ty nejkvalitnější a "nejbezpečnější" na trhu. Ovšem příslib výrazného odkupu dalších korporátních dluhopisů pomohl v závěru dne i nejrizikovějším akciím (cestovní ruch, letecká přeprava, ropné společnosti). Otázkou však zůstává, zda tato výrazná pomoc v investorech spíše nevzbudí pochybnosti o dalším vývoji situace. Ví snad FED něco, co trh ne? Právě prognózy FEDu na zotavení ekonomiky jsou totiž poměrně pesimistické v porovnání s očekáváním trhu.

Nejlépe se dnes dařilo finančnímu sektoru (Citigroup +1,4 %, Bank of America +1,5 %, Goldman Sachs +2,2 %). Rovněž technologické společnosti měly dobrý den (Apple +1,2 %, Activision Blizzard +2,1 %, Intel +1,3 %, Nvidia +2,7 %). Žádný z hlavních sektorů americké ekonomiky dnes neskončil ve ztrátě, i když ráno by tomu věřil jen málokdo.