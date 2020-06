Koruna na úvod týdne posiluje i díky pomoci centrálních bankéřů (Komentář)

Zatímco akciové trhy se po pátečním vzestupu zahalily dnes opět do červené barvy, dolar z toho tentokráte jako vítěz nevyšel. Investoři spekulují, že případná druhá vlna koronavirové epidemie by se více dotkla USA a Číny než Evropy. Nutno ale podotknout, že eurové zisky dnes byly opravdu umírněné. Ekonomická data dnes hrála druhé housle. Dubnový výsledek zahraničně obchodní bilance eurozóny byl poznamenán ochromením zahraničního obchodu, což se projevilo primárně na vývozní straně. Červnová důvěra ve zpracovatelském průmyslu v okolí New Yorku pak potvrdila, že americká ekonomika se odrazila od dubnového dna.

Koruně první obchodní den nového týdne vyšel. Ještě ráno přitom atakovala nejslabší hodnoty za poslední dva týdny (kurz se dostal na dohled úrovně 26,90 CZK/EUR), v závěru dnešní seance naopak testovala 26,65 CZK/EUR. V její prospěch dnes hovořilo zveřejnění dubnové platební bilance. Deficit běžného účtu skončil o mnoho lepším výsledkem, než s čím počítal trh; významně směrem k lepšímu byl pak revidován i březnový výsledek (statistiku jsme podrobněji komentovali zde https://bit.ly/3d2j5Lq). Tím, co ale na trhu zavážilo nejvíce, to byly komentáře z centrální banky. Nejprve dopoledne uveřejnila agentura Bloomberg rozhovor s V. Bendou. Ten pro snížení sazeb na technickou nulu na zasedání v příštím týdnu ruku nezvedne. Centrální banka podle něj učinila dost a připravila půdu pro politiku fiskální, která je krátkodobě účinnější. Jako adekvátní hodnotí snahu vlády ekonomiku podpořit objemem téměř desetiny HDP. Odpoledne guvernér J. Rusnok uvedl, že další snižování úrokových sazeb by bylo hrozbou z pohledu finanční stability. Pracují ale na vyhodnocení jednotlivých variant nekonvenčních nástrojů měnové politiky.