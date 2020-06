Akcie by prý mohly klesnout o dalších 7 %. Je to zdravé, říká Morgan Stanley

Akcie na Wall Street po hlubokých ztrátách z minulého týdne otevřely dnes výrazně v mínusu. Podle americké banky Morgan Stanley byla ale korekce z minulého týdne zdravá a býčí trh se opět brzy rozběhne.

Všechny tři hlavní americké akciové indexy minulý týden utrpěly největší týdenní ztráty od 20. března. Přes víkend přitom ještě více narostly obavy z druhé vlny koronavirové nákazy, které americké akcie srážely také minulý týden.

„Potvrzujeme svoje pozitivní stanovisko na americké akciové trhy, protože v novém ekonomickém cyklu a býčím trhu je příliš brzy. Korekce z minulého týdne byla opožděná a má pravděpodobně další potenciál 5-7% sesunu. To je zdravé a my takovýto útlum kupujeme s tendencí k cyklickým titulům a titulům s malou a střední kapitalizací,“ citoval web MarketWatch analytický tým v čele s Michaelem Wilsonem.

Korekce jsou po rychlých pohybech směrem nahoru podle této banky „normální“ a ta z minulého týdne pak byla opožděnou záležitostí v trendu, který banka označuje za nový cyklický býčí trh.

Index S&P 500 by tak mohl spadnout na 2800 bodů a Nasdaq na 8500 bodů, než se býčímu trhu „doopravdy“ vrátí dech, domnívá se také Morgan Stanley. Zotavení ve tvaru V na trzích podle ní předznamenává zotavení tvaru V v ekonomice a v ziscích. „Také se to v řadě způsobů skoro identicky řídí trendem z roku 2009,“ tvrdí analytici.

Se zotavováním ekonomiky se podle nich povede stále dobře akciím vysoce kvalitních firem a růstovým titulům, budou mít ale co dělat, aby stíhaly cykličtější sféry trhu, jako jsou automobilky a zboží každodenní spotřeby.

The Dow Jones a S&P 500 ztratily minulý týden 5.5 %, respektive 4.7 % a Nasdaq 2,3 %. Pro všechny to byl nejhorší týden od 20. března.

Podle hlavního ekonoma Spartan Capital Securities Petra Cardilla se trh nachází uprostřed korekce. Kromě toho panovala na trhu velká horečka.

Podle nedělní poznámky Eda Yardeniho z Yardeni Research se nálada na trhu zlepšovala moc rychle, a ten si teď možná musí udělat pauzu.

Zdroje: CNBC, Morgan Stanley