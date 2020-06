US restaurace od března do května tratily 120 mld. USD na tržbách. Do konce roku to bude -240 mld. USD

Diskuze a názory uživatelů na téma: US restaurace od března do května tratily 120 mld. USD na tržbách. Do konce roku to bude -240 mld. USD

Na dané téma nejsou žádné názory.