Bankrate: Pro peněženky Američanů by byl lepší Trump než Biden. Ale jen velmi těsně 36% vs. 35%

Podle průzkumu společnosti Bankrate.com by čistě pro peněženky Američanů byl s preferencí 36% respondentů lepší jako prezident stávající prezident Donald Trump . Podle 35% respondentů by byl pro osobní finanční situaci voličů lepší demokratický kandidát Joe Biden. Pro 14% je to "prašť jako uhoď" a dalších 15% respondentů uvedlo, že to neumí rozhodnout.Mezi těmi, kteří preferují z pohledu svých peněženek Trumpa , jsou dospělí bílé barvy pleti, majetní a rodiče s dětmi.Bidena pak preferují peněženky černochů, méně majetných, vysokoškoláků a obyvatel Severovýchodu USA Mezi těmi, kterým je to vcelku jedno, byli především mileniánové, nezávislí a s nejnižšími příjmy.Pouze 17% dotázaných uvedlo, že jejich finanční situace se zlepšila oproti stavu před nástupem Donalda Trump do prezidentského úřadu. U 29% respondentů se situace spíše zhoršila, pro 45% zůstala v podstatě stejná a pro 10% není možné toto stanovit.Zlepšení situace reportovali více běloši s příjmy na 80 000 USD ročně.Co se týče listopadových voleb , tak 45% respondentů očekává, že se jejich finanční situace po volbách nijak nezmění, zlepšení jejich situace po volbách očekává 27% respondentů, zhoršení predikuje 12% a 16% si není přesně jisto.Z těch, kteří byli negativně zasažení koronavirovou pandemií, 35% respondentů očekává zlepšení situace po volbách , 22% očekává zhoršení a 29% neočekává žádnou změnu.Průzkum proběhl mezi 1343 dospělými Američany.