Vstup do Bosny a Hercegoviny pro občany ČR

15.06.2020 / 13:35 | Aktualizováno: 15.06.2020 / 13:40

Vstup cizincům na území BaH je stále omezen, do země mohou vstupovat pouze občané Chorvatska, Srbska a Černé Hory. Ostatním cizincům je však umožněn tranzit přes koridor Neum v obou směrech.

Informace o podmínkách vycestování z České republiky jsou pravidelně aktualizovány na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vstup na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. je povolen vstup do BA občanům Chorvatska, Srbska a Černé Hory bez povinnosti prokázání se negativním testem na COVID-19 a samoizolace. Pro cizince ostatních zemí nadále platí zákaz vstupu do BA s výjimkou některých kategorií (cizinci s přechodným nebo trvalým pobytovým oprávněním v BA, zástupci dipl. misí, cizinci tranzitující přes BA do země místa trvalého pobytu a tranzitující v obou směrech přes koridor Neum, cizinci cestující za účelem obchodního jednání, dále pak nezletilí cizinci, kteří jsou doprovázeni rodičem nebo zákonným zástupcem - občanem BA a cizinci - manželé občanů BA). Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním dokladem.

Tranzit přes koridor Neum v BaH je pro cizince umožněn v obou směrech pouze s platným cestovním dokladem. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Cizinci, kteří vstupují do BA za účelem obchodních cest, mají vstup do BaH povolen pouze s pozváním partnerského obchodního subjektu a s potvrzením o negativním testu PCR certifikované laboratoře v zemi původu, ne staršího 48 hod. Cizincům, kteří vstupují na území BA za účelem účasti na pohřbu člena nejbližší rodiny je vstup povolen na 72 hod. s potvrzením o příbuzenském vztahu se zesnulým a s potvrzením o negativním testu PCR certifikované laboratoře v zemi původu, ne staršího 48 hod.

Doprava na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. 2020 jsou otevřena všechna mezinárodní letiště v BaH a funguje komerční doprava. Při cestě přes Budapešť (Wizzair) doporučujeme dobře ověřit informace pro vstup na území Maďarska (platí i pro tranzit).

Návrat do České republiky

Občané České republiky, kteří se vracejí z Bosny a Hercegoviny do Česka, se musí prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší, než 4 dny (informace ke dni 11. 6. 2020). Podmínky pro vstup jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva vnitra ČR.