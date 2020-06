The Economist: Když corona býval jen název piva...

Podle teorie kognitivní disonance je pro nás stresující držet se dvou protichůdných věcí. The Economist to zmiňuje v souvislosti s tím, jak na jedné straně vypadají ekonomické projekce a na straně druhé nálada v rostoucím počtu firem. Minulý týden například OECD varovala před tím, že ekonomická krize a pandemie budou mít dlouhodobé dopady na hospodářskou aktivitu a ve stejné době se americké akcie v indexu S&P 500 vyšplhal téměř na úroveň z počátku roku. Tedy z doby, kdy pro většinu lidí byl výraz corona jen názvem piva.



The Economist si všímá, že rally se netýkala jen amerických akcií, ale posilovaly i trhy v Japonsku a dalších zemích. Pro mnohé to je v současné situaci výrazem iracionality či peněz napumpovaných do ekonomiky vládami a centrálními bankami. A také odrazem spekulace těch, kteří pro ni použili peníze zaslané jim jako vládní pomoc. The Economist ale tvrdí, že investoři rozum neztratili a ekonomická data poskytují určitý základ k optimismu. Na to, aby se rally otočila, ale také stačí jen pár špatných zpráv týkajících se například možného stáhnutí stimulace nebo špatného vývoje pandemie.



„Zdá se, že recese , která v USA začala v březnu, již dosáhla dna. A pozitivní zprávy se neobjevují jen ve Spojených státech Čínský export zboží se v květnu nacházel pouze 3,3 % pod úrovní dosaženou ve stejném období minulého roku, i když analytici očekávali dvojnásobný pokles. Trh práce si vede nad očekávání dobře v Kanadě a Jižní Koreji, v Evropě leží průzkumy podnikatelského sentimentu stále velmi nízko, ale přece jen i tady nastalo po dubnu zlepšení,“ píše The Economist.Na vývoj se dá hledět tak, že stimulace zabrala, zabránila vlně bankrotů a ochránila příjmy spotřebitelů. Na druhou stranu „stimulace nebude trvat věčně“ a stále není jasné, kolik lidí nakonec zůstane dlouhodobě nezaměstnaných . Rizikem je také nadále i samotný virus – The Economist tvrdí, že mu stále nerozumíme a ačkoliv světová ekonomika začala ožívat, nelze vyloučit opětovný obrat k útlumu.O možné propasti mezi akciemi a ekonomikou hovořil na CNBC v pátek Mohamed El-Erian, hlavní poradce Allianzu. „Cokoli se děje ve financích, musí být nakonec zpečetěno reálnou ekonomikou,“ uvedl El-Erian s tím, že ohledně „koronaekonomiky“ stále panuje velká nejistota. Klíčem ke všemu je růst, protože když nebude dosaženo udržitelného růstu, bude problém s dluhy a i v dalších oblastech. A do fáze udržitelného růstu „jsme se ještě nedostali“.El-Erian v souvislosti s úvahami o tom, že americké vládní obligace by mohly ztratit pozici bezpečného přístavu a „zbylo by jen zlato “, uvedl: Já se zaměřuji hlavně na růst a ne na dluhy. Společnosti jako Hertz či letecké firmy pak podle poradce ukazují, že „ finance se skutečně odtrhly od ekonomiky “. U těchto firem totiž došlo nejdříve k prudkému propadu cen akcií , jejich ceny ale následně rychle vzrostly.Zdroj: The Economist, CNBC