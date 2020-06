Průzkum Zásilkovny: na vládní pomoc mnoho drobných podnikatelů nedosáhne. Téměř 1/3 během pandemie příjmy o více než 80 %

Vládní programy COVID I – III na pomoc firmám postižených dopady pandemie jsou pro téměř 70 % drobných podnikatelů, se kterými spolupracuje Zásilkovna v rámci provozování svých výdejních míst, nedostupné. Mezi hlavními důvody podnikatelé uvedli, že nespadají do některé z předepsaných kategorií (37 %), vyplnění potřebných dokumentů je pro ně moc složité (14 %) nebo na to nemají čas (9 %). Vyplývá to z květnového průzkumu, kterým Zásilkovna oslovila 2800 podnikatelů v ČR, téměř 900 z nich se průzkumu zúčastnilo. V rámci svého podnikání provozují oslovení obchodníci také výdejní místa Zásilkovny, přední české logisticko-technologické firmy. Většinou jde o drobné živnostníky do deseti zaměstnanců s plochou provozovny do 200 m2.

Téměř třetině z nich poklesly během pandemie tržby o více než 80 %, 19 % téměř o polovinu, 23 % zaznamenalo pokles do 30 %. Mezi nejčastější podpůrná opatření, která by drobní podnikatelé ze strany vlády uvítali, patří snížení zdravotního a sociálního pojištění (57 %), snížení sazby DPH (33 %) a odpuštění daně z příjmu pro OSVČ (30 %). Pro odložení EET do konce roku 2020, které v době zpracování dotazníku již schválila Poslanecká sněmovna i Senát, se vyslovilo 27 % podnikatelů.

„Průzkum, kterého se zúčastnilo téměř devět set podnikatelů provozující vedle svého podnikání také výdejní místa Zásilkovny, probíhal na konci května. Jde především o drobné podnikatele, kteří často z nejrůznějších příčin nezapadají do kritérií vládní pomoci, ale i oni se musí vyrovnat s dopady pandemie. Proto jsme se rozhodli jejich situaci po skončení pandemie zmapovat a výsledky využít v přípravě dalších konkrétních návrhů směrem k Vládě ČR. Obchodníci ze sítě Zásilkovny nejčastěji využili program “Pětadvacítka pro OSVČ” a odpuštění platby povinného zdravotního a sociálního pojištění od března do srpna 2020,“ říká zakladatelka a CEO Zásilkovny Simona Kijonková a členka NERV, poradního orgánu Vlády České republiky.

„Podnikatelům je potřeba vyslat pozitivní signály. I my v Zásilkovně jsme připraveni jim pomoci. Dotazník nám poskytl cennou zpětnou vazbu a aktuálně připravujeme plán konkrétních kroků, jak našim výdejním místům konkrétně pomoci. Pracujeme na projektu digitalizace maloobchodu a společně s naší komunikační agenturou Social Park jsme například spustili komunikační kampaň Příběhy výdejních míst, která je postavena na seriálu videí věnovaných vybraným výdejním místům z celé České republiky. Chtěli bychom touto cestou zviditelnit jejich podnikatelské příběhy a tím i podpořit podnikání výdejních míst a pomoci jim překlenout současnou situaci, kdy řada z nich čelí negativním důsledkům pandemie,“ říká marketingový ředitel Packety Milan Šmíd.

Celkové dopady pandemie měly výrazně negativní dopady na téměř 20 % výdejních míst, 64 % z nich postihla spíše mírně, a i přes problémy pokračují v podnikání i nadále. Většina zástupců výdejních míst (73 %) v průzkumu uvedla, že kvůli krizi musela „pokrátit mzdy a úvazky“. Z vládních programů využili (nebo plánují využít) podnikatelé pouze odpuštění minimální povinné platby na sociální zabezpečení, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění (74 %) a program „pětadvacítka“ pro OSVČ (71 %).

Průzkum Zásilkovny mezi výdejními místy probíhal od 21. května do 26. května. Na otázky odpovědělo téměř 900 podnikatelů. Většina z nich (86 %) má velikost svých provozoven do 200 m2 a do deseti zaměstnanců (96 %).

Počet výdejních míst Zásilkovny v současné době roste. V České republice jich má 2940 (cíl pro rok 2020 je 4000), v rámci skupiny Packeta jich je 4311 (cíl je 5000). V zahraničí plánuje VM rozšiřovat především na Slovensku (cíl pro 2020 je 1200), Maďarsku (790) a Rumunsku (800).

Zásilkovna je součástí skupiny Packeta. V loňském roce byl obrat skupiny 1,3 miliard korun. Počet přepravených zásilek byl 19 milionů, meziročně o 84 % více. V letošním roce očekává Packeta obrat ve výši více než 2 miliardy Korun a 35 milionů přepravených zásilek.





Kamil Chalupa

Zásilkovna