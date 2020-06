Ceny ropy konsolidují kvůli novým obavám z koronaviru

Poptávku po klíčových komoditách a zejména po energii bude i nadále ovlivňovat pandemie koronaviru , která dosud není plně pod kontrolou. V Evropě (až na Velkou Británii), v Číně i v dalších zemích už se situace sice zlepšuje, ale v celosvětovém měřítku se nadále zhoršuje. V současnosti je hlášen rekordní počet nových případů – hlavně v Severní a Jižní Americe a také v jižní Asii. Navíc je čím dál pravděpodobnější, že do některých států USA dorazí druhá vlna pandemie, a právě to je klíčovým faktorem, který stojí za nejnovějším vývojem na trhu. Navíc je třeba vzít do úvahy, že většina zemí, v nichž se druhá vlna objeví, USA nevyjímaje, nejspíš ze strachu z případných ekonomických následků odmítne obnovit karanténní opatření

Ani ropa WTI , ani ropa Brent zatím nedokázaly překlenout propast, která se pod nimi náhle otevřela, když Saúdská Arábie začátkem března vyhlásila svou kratičkou cenovou válku a celý trh se náhle zhroutil. Poté, co se členové skupiny OPEC+ dohodli, že snížení produkce o 9,7 milionů barelů denně potrvá až do konce července, však nakonec chování trhu signalizuje začátek dlouho očekávané korekce / konsolidace.

O autorovi:

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů