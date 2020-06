Nedostatek důvěry v peníze – investiční příležitost?

Každá vláda se předhání v částkách na záchranu ekonomiky svých zemí. Americký Fed slíbil pokračovat v nákupech měsíčně za 80 miliard dolarů. 40 miliard dolarů Fed utratí měsíčně za nákup hypoték. Celé protikrizové opatření Fed nafoukli jeho účetní rozvahu z 3500 miliard dolarů v březnu na 7 200 miliard dolarů o dva měsíce později. To jsou naprosto kolosální částky, které přesahují naši představivost.

Státní dluh

Obdobná čísla se dají dohledat pro Evropskou centrální banku, i když co se týče objemu, americká pomoc své ekonomice přesahuje tu evropskou. Tyto programy budou mít jeden neodvratitelný nárůst státního, ale i soukromého dluhu.

Česká ministryně financí prozatím počítá se schodkem státních financí 500 miliard českých korun. A to v podstatě ještě neví, kolik skutečně krize bude stát. Prakticky to znamená zvýšení dluhu každého občana, včetně kojenců, o 50 000 korun. Celkový dluh každého z nás by tak mohl na konci roku přesáhnout 200 000 korun na hlavu. Už jen tato částka indikuje, že pro velkou část Čechů zaplatit tuto sumu i v dlouhodobém horizontu bude problém. Dluh není nic jiného než budoucí daně.

Často slýcháme, že Česká republika si to může dovolit díky nízkému zadlužení oproti vyspělým zemím. České zadlužení dosahovalo 34 % v roce 2019. V zemích používající Euro bylo stanoveno po dlouhých diskuzích, že hranice udržitelného zadlužení je 60 % vzhledem k HDP. Tuto hranici však dodržuje pouze velmi málo zemí jako Lucembursko, Nizozemí, Finsko. Na této hranici se taky pohybuje motor Eurozóny Německo. Ale existuje velký počet zemí jejichž dluh přesahuje přes 100 % HDP. Nad touto hranicí je v podstatě dluh nezaplatitelný. Samozřejmě existují možnosti jako silný reálný hospodářský růst na základě nových technologických objevů, ale to je hudba budoucnosti.

Kde je hranice zadlužení?

V rámci opatření proti koronaviru se očekává, že státní dluhy všech zemí stoupnou o desítky procent. Hranice 60 % nebo 100 % už nebude mít smysl. Dlužit 120 nebo 160 % není až tak velký problém, pokud budou úrokové sazby nízké. Finančník Soros navrhl myšlenku dluhu opustit, tím, že by se přiznalo, že dluhy se nikdy nezaplatí. Dlužník by se zavázal pouze celoživotně vyplácet rentu věřiteli. I když se to může zdát absurdní, v podstatě se to děje, když většina států si půjčuje na zaplacení dluhu, kterému vypršela doba splatnosti.

To to vše poukazuje, že žijeme v době, ve které klasické ekonomické poučky a modely přestávají platit. Hranice zadluženosti může stoupat neustále. Nikdo prakticky neuvažuje, že státy se jednoho dne oddluží na hranici pod 60 % HDP. Teoretické limity neexistují. Politická vůle je nechce vidět. Jediným limitem je lidská důvěra v peníze.

Dolar jako záchrana?

Právě důvěra bude klíčem pro pochopení investic ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Všechny státy se rozhodli jako jeden muž tisknout peníze. Neexistuje, žádná rozšířená měna, která by tuto možnost nevyužila. Je velmi pravděpodobné, že slabší měny to odnesou a může dojít v těchto ekonomikách k hyperinflaci. Z toho důvodu v těchto zemí poroste poptávka po americkém dolaru, jako záchranné měně. Amerika na rozdíl do Eura disponuje silnou armádou. Vojenská síla USA je silným faktorem podporující důvěru.

Spása v kryptoměnách?

Jelikož i USA masivně tiskne peníze a souboj s Čínou může dopadnout jakkoliv, ve stejném horizontu porostou alternativní platidla a to jak klasické zlato a stříbro, tak i kryptoměny. U kryptoměn zůstává nezodpovězená otázka, která z nich zůstane natrvalo používaná i v budoucnosti. Zajímavosti je, že právě Čína, která bitcoin zakázala v roce 2013, se čím dál víc zajímá o možnost vlastní národní kryptoměny, která by doplňovala rozvinutý systém sociální kontroly. Důvěra v peněžní systém bude v příštích letech naprosto rozhodující.